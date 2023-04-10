https://ria.ru/20230410/med-1864348783.html
В Госдуму внесли проект о законодательном закреплении понятия "мед"
В Госдуму внесли проект о законодательном закреплении понятия "мед" - РИА Новости, 10.04.2023
В Госдуму внесли проект о законодательном закреплении понятия "мед"
Сенаторы Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Владимир Кашин (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет понятие "мед" в целях... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T21:04
2023-04-10T21:04
2023-04-10T21:04
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сенаторы Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Владимир Кашин (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет понятие "мед" в целях противодействия его фальсификации, следует из базы данных нижней палаты парламента. Под медом предлагается понимать природный сладкий продукт, "вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания". Одновременно законопроект уточняет, что понимается под продукцией пчеловодства. К данной продукции будет относиться мед, воск, маточное молочко, гомогенат расплода медоносных пчел или трутневого расплода, перга, прополис, пчелиный яд, пыльцевая обножка, пчелиный пакет, пчелиная матка, определенная в соответствии с документами по стандартизации. Соответствующие изменения вносятся в закон "О пчеловодстве в РФ". Разработчики обращают внимание, что в связи с отсутствием законодательно определенного понятия "мед" данное название используется в маркировке продукции, в том числе не являющейся продукцией пчеловодства. "Закрепление понятия "мед" позволит привлекать к ответственности недобросовестных производителей", - поясняют они. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце марта на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сказал, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей в мире, с суммарным объемом до 70 тысяч тонн меда в год. При этом в ряде регионов, по информации Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции достигает 70%. Кроме того, результаты исследований Роскачества показали, что свыше 20% отобранных на потребительском рынке образцов не отвечают требованиям к натуральному меду, а в половине случаев - не соответствует заявленному на этикетке. Основная причина подобных нарушений – отсутствие законодательно закрепленного термина "мед" и ограниченный набор характеристик для идентификации. В случае принятия закона Росстандарт разработает соответствующий ГОСТ, и контролирующие органы смогут идентифицировать продукт, не пропуская на рынок фальсификат.
https://ria.ru/20230309/med-1856812975.html
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госдума рф, россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кпрф
Госдума РФ, Россия, Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), КПРФ
В Госдуму внесли проект о законодательном закреплении понятия "мед"
В ГД внесли проект о законодательном закреплении понятия "мед" для борьбы с фальсификацией
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости.
Сенаторы Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Владимир Кашин (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект
, который законодательно закрепляет понятие "мед" в целях противодействия его фальсификации, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Под медом предлагается понимать природный сладкий продукт, "вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания".
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Одновременно законопроект уточняет, что понимается под продукцией пчеловодства. К данной продукции будет относиться мед, воск, маточное молочко, гомогенат расплода медоносных пчел или трутневого расплода, перга, прополис, пчелиный яд, пыльцевая обножка, пчелиный пакет, пчелиная матка, определенная в соответствии с документами по стандартизации. Соответствующие изменения вносятся в закон "О пчеловодстве в РФ".
Разработчики обращают внимание, что в связи с отсутствием законодательно определенного понятия "мед" данное название используется в маркировке продукции, в том числе не являющейся продукцией пчеловодства. "Закрепление понятия "мед" позволит привлекать к ответственности недобросовестных производителей", - поясняют они.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
в конце марта на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сказал, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей в мире, с суммарным объемом до 70 тысяч тонн меда в год. При этом в ряде регионов, по информации Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции достигает 70%.
Кроме того, результаты исследований Роскачества
показали, что свыше 20% отобранных на потребительском рынке образцов не отвечают требованиям к натуральному меду, а в половине случаев - не соответствует заявленному на этикетке.
Основная причина подобных нарушений – отсутствие законодательно закрепленного термина "мед" и ограниченный набор характеристик для идентификации. В случае принятия закона Росстандарт
разработает соответствующий ГОСТ, и контролирующие органы смогут идентифицировать продукт, не пропуская на рынок фальсификат.
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