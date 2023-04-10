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Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения - РИА Новости, 10.04.2023
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Шоубиз
 
13:01 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения - РИА Новости, 10.04.2023
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения
Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Горностая расстроился после разоблачения в девятом выпуске четвертого сезона проекта. Оказалось, что в костюме... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:01
2023-04-10T13:01
шоубиз
шоу "маска"
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Горностая расстроился после разоблачения в девятом выпуске четвертого сезона проекта. Оказалось, что в костюме скрывалась певица и композитор Диана Анкудинова. В конце передачи членам жюри пришлось выбирать между Горностаем и Пуделем. Как всегда, мнения разделились. Алексей Воробьев и Тимур Родригез решили поддержать Горносая. Валерия и Регина Тодоренко отдали свои голоса Пуделю. Таким образом, решающее слово осталось за Филиппом Киркоровым.По словам музыканта, он обещал Пуделю, что будет бороться за него до конца. По этой причине он проголосовал против Горностая. Члены жюри оказались единодушны в своем мнении о том, что в красно-белом костюме выступала Диана Анкудинова. Их версия оказалась верной. После разоблачения певица призналась, что расстроилась. Она не была готова покинуть проект.Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон) и Shena (Скунс). В проекте остались маски Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона и Хомяка.
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шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, тимур родригез, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, алексей воробьев, регина тодоренко
Шоубиз, Шоу "Маска", НТВ (телеканал), Знаменитости, Тимур Родригез, Валерия (Алла Перфилова), Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Регина Тодоренко
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения

Выбывший из шоу "Маска" участник в костюме Горностая расстроился после разоблачения

© НТВ/RutubeДиана Анкудинова в костюме Горностая покидает шоу "Маска" на НТВ в девятом выпуске четвертого сезона
Диана Анкудинова в костюме Горностая покидает шоу Маска на НТВ в девятом выпуске четвертого сезона
© НТВ/Rutube
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Горностая расстроился после разоблачения в девятом выпуске четвертого сезона проекта. Оказалось, что в костюме скрывалась певица и композитор Диана Анкудинова.
В конце передачи членам жюри пришлось выбирать между Горностаем и Пуделем. Как всегда, мнения разделились.
Алексей Воробьев и Тимур Родригез решили поддержать Горносая. Валерия и Регина Тодоренко отдали свои голоса Пуделю. Таким образом, решающее слово осталось за Филиппом Киркоровым.
По словам музыканта, он обещал Пуделю, что будет бороться за него до конца. По этой причине он проголосовал против Горностая.
«
"Меня эта маска восхищала и вдохновляла. Я пообещал бороться за одну маску до конца. Как бы ни было печально, сегодня проигрывает Горностай. Я буду болеть за Пуделя. Ты обалденный. Горностай, не обижайся! Ты очень талантливый артист!" – признался Киркоров.
Члены жюри оказались единодушны в своем мнении о том, что в красно-белом костюме выступала Диана Анкудинова. Их версия оказалась верной.
После разоблачения певица призналась, что расстроилась. Она не была готова покинуть проект.
«

"Я не готовила речь совсем. Я была уверена, что покину проект не сегодня. Не буду говорить, что я не расстроилась. Я расстроилась. Я очень люблю Горностая, мне нравится видеть его глаза. Но я благодарна, что прошла такой большой путь на этом проекте", – рассказала Анкудинова.

Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон) и Shena (Скунс). В проекте остались маски Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона и Хомяка.
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ШоубизШоу "Маска"НТВ (телеканал)ЗнаменитостиТимур РодригезВалерия (Алла Перфилова)Филипп КиркоровАлексей ВоробьевРегина Тодоренко
 
 
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