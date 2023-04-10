https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html

Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения

Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения - РИА Новости, 10.04.2023

Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения

Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Горностая расстроился после разоблачения в девятом выпуске четвертого сезона проекта. Оказалось, что в костюме... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:01

2023-04-10T13:01

2023-04-10T13:01

шоубиз

шоу "маска"

нтв (телеканал)

знаменитости

тимур родригез

валерия (алла перфилова)

филипп киркоров

алексей воробьев

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выбывший из шоу "Маска" участник в образе Горностая расстроился после разоблачения в девятом выпуске четвертого сезона проекта. Оказалось, что в костюме скрывалась певица и композитор Диана Анкудинова. В конце передачи членам жюри пришлось выбирать между Горностаем и Пуделем. Как всегда, мнения разделились. Алексей Воробьев и Тимур Родригез решили поддержать Горносая. Валерия и Регина Тодоренко отдали свои голоса Пуделю. Таким образом, решающее слово осталось за Филиппом Киркоровым.По словам музыканта, он обещал Пуделю, что будет бороться за него до конца. По этой причине он проголосовал против Горностая. Члены жюри оказались единодушны в своем мнении о том, что в красно-белом костюме выступала Диана Анкудинова. Их версия оказалась верной. После разоблачения певица призналась, что расстроилась. Она не была готова покинуть проект.Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон) и Shena (Скунс). В проекте остались маски Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона и Хомяка.

https://ria.ru/20230403/skuns-1862587689.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, тимур родригез, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, алексей воробьев, регина тодоренко