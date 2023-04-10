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В Марселе выросло число жертв обрушения дома - РИА Новости, 10.04.2023
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13:11 10.04.2023 (обновлено: 15:26 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/marsel-1864222999.html
В Марселе выросло число жертв обрушения дома
В Марселе выросло число жертв обрушения дома - РИА Новости, 10.04.2023
В Марселе выросло число жертв обрушения дома
Число погибших в результате обрушения жилого дома во французском Марселе увеличилось до трех, передает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:11
2023-04-10T15:26
в мире
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения жилого дома во французском Марселе увеличилось до трех, передает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру. По данным прокуратуры, в понедельник утром под обломками рухнувшего здания было обнаружено третье тело. Ранее сообщалось о двух погибших при обрушении дома в Марселе. Четырехэтажное здание обрушилось во французском Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Соседнее с рухнувшим домом здание частично обрушилось, были эвакуированы почти 200 человек из 40 соседних зданий. По меньшей мере пять человек пострадали. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место инцидента, под завалами обрушившегося дома могут находиться от 4 до 10 человек. Причина ЧП неизвестна.
https://realty.ria.ru/20230213/ryazan-1851755400.html
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Дарья Буймова
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60
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60
в мире, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
В мире, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
В Марселе выросло число жертв обрушения дома

В Марселе число жертв обрушения дома увеличилось до трех

© AP Photo / Bishr El TouniОбрушение жилого дома в Марселе, Франция
Обрушение жилого дома в Марселе, Франция - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Bishr El Touni
Обрушение жилого дома в Марселе, Франция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения жилого дома во французском Марселе увеличилось до трех, передает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.
По данным прокуратуры, в понедельник утром под обломками рухнувшего здания было обнаружено третье тело.
Снос дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Дом в Рязани, у которого обрушились стены, планируется снести
13 февраля, 17:14
Ранее сообщалось о двух погибших при обрушении дома в Марселе.
Четырехэтажное здание обрушилось во французском Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Соседнее с рухнувшим домом здание частично обрушилось, были эвакуированы почти 200 человек из 40 соседних зданий. По меньшей мере пять человек пострадали. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место инцидента, под завалами обрушившегося дома могут находиться от 4 до 10 человек. Причина ЧП неизвестна.
Спасатели на месте обрушения здания в городе Марсель на юге Франции - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
В Марселе частично обрушилось соседнее с рухнувшим домом здание
9 апреля, 09:36
 
В миреЖеральд ДарманенМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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