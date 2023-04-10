https://ria.ru/20230410/lekarstva-1864304816.html

Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств

Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств - РИА Новости, 10.04.2023

Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе предложила снизить технологическую зависимость от... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:12

2023-04-10T17:12

2023-04-10T17:36

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе предложила снизить технологическую зависимость от иностранных производителей лекарств и стимулировать их отечественное производство, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости."(Предлагается – ред.) активизировать работу по снижению технологической зависимости России от иностранных производителей фармакологической продукции и формированию отечественного сегмента производства медицинского оборудования, средств защиты, лекарственных препаратов и их запасов", - говорится в документе.Отдельно говорится о необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки "инновационных разработок в области производства новых антимикробных препаратов, вакцин и средств диагностики, предназначенных для борьбы с установленными возбудителями инфекционных заболеваний людей, животных и растений".Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12 апреля.

https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html

https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество, здоровье - общество, россия, сша, украина, совет федерации рф