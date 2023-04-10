https://ria.ru/20230410/lekarstva-1864304816.html
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств - РИА Новости, 10.04.2023
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе предложила снизить технологическую зависимость от... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:12
2023-04-10T17:12
2023-04-10T17:36
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе предложила снизить технологическую зависимость от иностранных производителей лекарств и стимулировать их отечественное производство, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости."(Предлагается – ред.) активизировать работу по снижению технологической зависимости России от иностранных производителей фармакологической продукции и формированию отечественного сегмента производства медицинского оборудования, средств защиты, лекарственных препаратов и их запасов", - говорится в документе.Отдельно говорится о необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки "инновационных разработок в области производства новых антимикробных препаратов, вакцин и средств диагностики, предназначенных для борьбы с установленными возбудителями инфекционных заболеваний людей, животных и растений".Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12 апреля.
https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html
https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html
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РИА Новости
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Госдума РФ, Общество, Здоровье - Общество, Россия, США, Украина, Совет Федерации РФ
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств
Комиссия Госдумы и Совфеда призвала активнее снижать зависимость от иностранных лекарств