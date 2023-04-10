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Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств - РИА Новости, 10.04.2023
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17:12 10.04.2023 (обновлено: 17:36 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/lekarstva-1864304816.html
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств - РИА Новости, 10.04.2023
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе предложила снизить технологическую зависимость от... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:12
2023-04-10T17:36
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе предложила снизить технологическую зависимость от иностранных производителей лекарств и стимулировать их отечественное производство, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости."(Предлагается – ред.) активизировать работу по снижению технологической зависимости России от иностранных производителей фармакологической продукции и формированию отечественного сегмента производства медицинского оборудования, средств защиты, лекарственных препаратов и их запасов", - говорится в документе.Отдельно говорится о необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки "инновационных разработок в области производства новых антимикробных препаратов, вакцин и средств диагностики, предназначенных для борьбы с установленными возбудителями инфекционных заболеваний людей, животных и растений".Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12 апреля.
https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html
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госдума рф, общество, здоровье - общество, россия, сша, украина, совет федерации рф
Госдума РФ, Общество, Здоровье - Общество, Россия, США, Украина, Совет Федерации РФ
Комиссия ГД и СФ доложила о ситуации с зависимостью от иностранных лекарств

Комиссия Госдумы и Совфеда призвала активнее снижать зависимость от иностранных лекарств

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине в итоговом докладе предложила снизить технологическую зависимость от иностранных производителей лекарств и стимулировать их отечественное производство, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"(Предлагается – ред.) активизировать работу по снижению технологической зависимости России от иностранных производителей фармакологической продукции и формированию отечественного сегмента производства медицинского оборудования, средств защиты, лекарственных препаратов и их запасов", - говорится в документе.
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Отдельно говорится о необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки "инновационных разработок в области производства новых антимикробных препаратов, вакцин и средств диагностики, предназначенных для борьбы с установленными возбудителями инфекционных заболеваний людей, животных и растений".
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12 апреля.
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту
29 марта, 22:03
 
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