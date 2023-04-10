https://ria.ru/20230410/lakott-1864296913.html

Биография Пьера Лакотта

Биография Пьера Лакотта - РИА Новости, 10.04.2023

Биография Пьера Лакотта

Французский артист балета, педагог и балетмейстер Пьер Лакотт (Pierre Lacotte) родился 4 апреля 1932 года в городке Шату под Парижем (Франция). РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:42

2023-04-10T16:42

2023-04-10T16:42

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пьер лакотт

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Французский артист балета, педагог и балетмейстер Пьер Лакотт (Pierre Lacotte) родился 4 апреля 1932 года в городке Шату под Парижем (Франция).В 1946 году по окончании балетной школы при Парижской национальной опере (педагоги Гюстав Рико, Карлотта Замбелли) был принят в кордебалет этого театра.В 1951 году, в 19 лет, был возведен в ранг первого танцовщика. Выступал в качестве партнера звезд балетной труппы Иветт Шовире, Лисетт Дарсонваль, Кристиан Воссар.В 1952 году известный датский хореограф Харальд Ландер, в то время работавший во Франции, возобновил на сцене Парижской оперы фрагменты балета "Сильфида" Германа Левенскольда (в хореографии Августа Бурнонвиля) и выбрал Лакотта на роль Джеймса.В 1954 году одна из первых хореографических работ Лакотта "Ночь-волшебница" (La Nuit est une sorcière), поставленная на музыку Сиднея Беше, получила награду бельгийского телевидения. Это побудило Лакотта покинуть Парижскую оперу, чтобы заняться хореографическими постановками. Он собрал собственную труппу "Балеты Эйфелевой башни" (Les Ballets de la Tour Eiffel, 1955-1956, 1959-1962), которая заявила о себе выступлениями на сцене Театра на Елисейских полях, исполнив балеты Лакотта "Солнцестояния" на музыку Даниэля Вейнберга, "Парижский парнишка" на музыку Шарля Азнавура и "Концертино" на музыку Антонио Вивальди. Лакотт гастролировал с этой труппой по Европе.Не желая расставаться с карьерой танцовщика, одновременно продолжал танцевать с великими партнершами: в Метрополитен-опера (Нью-Йорк) с Мелиссой Хейден, в Лондоне – с Виолетт Верди. Танцевал также в странах Бенилюкса, Германии, Швейцарии.С 1963 года в течение семи лет Лакотт руководил труппой "Музыкальная молодежь Франции" (Ballets des Jeunesses Musicales de France), для которой поставил 35 балетов, в их числе "Простая симфония" на музыку Бенджамина Бриттена, "Гамлет" на музыку Уильяма Тернера Уолтона, "Будущие страсти" на музыку Витольда Лютославского и "Голос" в сотрудничестве с певицей Эдит Пиаф.В 1968 году травма лодыжки подтолкнула Лакотта посвятить себя исследованию архивов старых балетов, в частности к воссозданию "Сильфиды", первого балета на пуантах (1832). "Сильфида" была возрождена в качестве фильма-балета. После того, как его показало французское телевидение, Пьер Лакотт стал знаменитым и получил приглашение воспроизвести балет на сцене Парижской оперы, что было сделано в 1972 году. Также среди реконструированных им балетов – "Коппелия" Лео Делиба, "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского, "Дева Дуная" и "Жизель" Адольфа-Шарля Адана, "Половецкие пляски" (из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина) и другие.До 1977 года Пьер Лакотт был балетмейстером и солистом балетной труппы Парижской оперы.Преподавал в Национальной консерватории, был педагогом-репетитором в Парижской опере.Для французского телевидения он поставил оперу-балет "Галантная Европа" Андре Кампра и балет "Дама с камелиями" на музыку Джузеппе Верди (1977).В 1985 году вместе со своей женой Гилен Тесмар возглавил созданную труппу Балет Монте-Карло, для которой поставил балеты Te Deum на музыку Жоржа Бизе и "Двадцать четыре часа из жизни женщины" на музыку Эрве Нике (по новелле Стефана Цвейга).В 1988 году стал артистическим директором балетной труппы Оперы Вероны (Италия).В 1991-1999 годах возглавлял труппу Национальный балет Нанси и Лотарингии.Пьер Лакотт много сотрудничал с театрами СССР и России.В 1977 году в СССР на гастролях балетной труппы Парижской оперы (проходили на сцене Большого театра) впервые был показан балет "Сильфида" в постановке Лакотта. В 1979 году он перенес этот балет на сцену Новосибирского театра оперы и балета.В том же году подготовил программу "Вечера старинной хореографии в ленинградском театре имени Кирова" (танцевали ведущие артисты труппы, в том числе Алла Сизова, Ирина Колпакова, Габриэла Комлева).В 2000 году Лакотт поставил "Дочь фараона" в Большом театре (мировая премьера балета в его редакции). В 2006 году в Мариинском театре – балет "Ундина" Цезаря Пуни (хореография Жюль-Жозефа Перро, Мариуса Петипа).В 2010 году на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета были показаны три представления балета "Пахита" в исполнении балетной труппы Парижской оперы.В 2011 году в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Лакотт поставил балет "Сильфида", в 2013 году в Большом театре – новую редакцию балета "Марко Спада".Последней работой Лакотта в октябре 2021 года стала балетная адаптация романа Стендаля "Красное и черное" для Парижской оперы. В соавторстве со швейцарским журналистом и писателем Жаном-Пьером Пастори написал книгу о балете "Традиция" (Editions Favre, 1987).Лакотт – командор ордена "За заслуги в литературе и искусстве". Офицер ордена Почетного легиона (2013), обладатель приза Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse (номинация "За жизнь в искусстве", 2012). Был удостоен российского ордена Дружбы (2011).10 апреля 2023 года Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни в результате заражения крови. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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