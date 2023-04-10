https://ria.ru/20230410/lakott-1864271776.html

Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре

Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре - РИА Новости, 10.04.2023

Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре

Знаменитый французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт, поставивший в Большом театре балет "Дочь Фараона", скончался на 92-м году жизни в результате заражения РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:19

2023-04-10T15:19

2023-04-10T15:19

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Знаменитый французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт, поставивший в Большом театре балет "Дочь Фараона", скончался на 92-м году жизни в результате заражения крови, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на его супругу Гилен Тесмар. "Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра… Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги", - приводит агентство слова Тесмар. По ее словам, хореограф скончался в клинике на юге Франции в результате сепсиса после инфицирования раны. Пьер Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Выпускник Парижской балетной школы, ученик примы императорских театров Любови Егоровой, по желанию любимого педагога он решил сосредоточить свой талант на сохранении и развитии классического балета. Он ставил спектакли для Екатерины Максимовой, работал в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В 2000 году он поставил балет "Дочь фараона" в Большом театре. Балетмейстер фактически заново сочинил вариации и адажио, используя классическую танцевальную лексику XIX века. В 2011-м Лакотт принимал участие в гала-концерте, открывающем Историческую сцену ГАБТа после реконструкции. В 2013 году он поставил для театра новую редакцию балета "Марко Спада". В 2011 году Лакотт также поставил балет "Сильфида" в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, франция, большой театр