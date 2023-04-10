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Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре - РИА Новости, 10.04.2023
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Культура
 
15:19 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/lakott-1864271776.html
Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре
Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре - РИА Новости, 10.04.2023
Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре
Знаменитый французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт, поставивший в Большом театре балет "Дочь Фараона", скончался на 92-м году жизни в результате заражения РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:19
2023-04-10T15:19
культура
новости культуры
франция
большой театр
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Знаменитый французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт, поставивший в Большом театре балет "Дочь Фараона", скончался на 92-м году жизни в результате заражения крови, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на его супругу Гилен Тесмар. "Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра… Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги", - приводит агентство слова Тесмар. По ее словам, хореограф скончался в клинике на юге Франции в результате сепсиса после инфицирования раны. Пьер Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Выпускник Парижской балетной школы, ученик примы императорских театров Любови Егоровой, по желанию любимого педагога он решил сосредоточить свой талант на сохранении и развитии классического балета. Он ставил спектакли для Екатерины Максимовой, работал в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В 2000 году он поставил балет "Дочь фараона" в Большом театре. Балетмейстер фактически заново сочинил вариации и адажио, используя классическую танцевальную лексику XIX века. В 2011-м Лакотт принимал участие в гала-концерте, открывающем Историческую сцену ГАБТа после реконструкции. В 2013 году он поставил для театра новую редакцию балета "Марко Спада". В 2011 году Лакотт также поставил балет "Сильфида" в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
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новости культуры, франция, большой театр
Культура, Новости культуры, Франция, Большой театр
Умер хореограф, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре

Умер французский хореограф Пьер Лакотт, поставивший балет "Дочь фараона" в Большом театре

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVПьер Лакотт
Пьер Лакотт - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
Пьер Лакотт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Знаменитый французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт, поставивший в Большом театре балет "Дочь Фараона", скончался на 92-м году жизни в результате заражения крови, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на его супругу Гилен Тесмар.
"Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра… Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги", - приводит агентство слова Тесмар.
По ее словам, хореограф скончался в клинике на юге Франции в результате сепсиса после инфицирования раны.
Пьер Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Выпускник Парижской балетной школы, ученик примы императорских театров Любови Егоровой, по желанию любимого педагога он решил сосредоточить свой талант на сохранении и развитии классического балета. Он ставил спектакли для Екатерины Максимовой, работал в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
В 2000 году он поставил балет "Дочь фараона" в Большом театре. Балетмейстер фактически заново сочинил вариации и адажио, используя классическую танцевальную лексику XIX века. В 2011-м Лакотт принимал участие в гала-концерте, открывающем Историческую сцену ГАБТа после реконструкции. В 2013 году он поставил для театра новую редакцию балета "Марко Спада".
В 2011 году Лакотт также поставил балет "Сильфида" в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХореограф Пьер Лакотт
Хореограф Пьер Лакотт - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хореограф Пьер Лакотт. Архивное фото
 
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