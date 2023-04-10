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РАО проведет курсы для преподавателей истории России
РАО проведет курсы для преподавателей истории России - РИА Новости, 10.04.2023
РАО проведет курсы для преподавателей истории России
Российская академия образования (РАО) проведет курсы повышения квалификации для преподавателей, ведущих курс истории России у студентов, которые обучаются по... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:04
2023-04-10T17:04
2023-04-10T17:04
год педагога и наставника
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская академия образования (РАО) проведет курсы повышения квалификации для преподавателей, ведущих курс истории России у студентов, которые обучаются по неисторическим специальностям, сообщила пресс-служба академии. "Семнадцатого апреля в Российской академии образования стартует программа повышения квалификации для преподавателей вузов, ведущих курс истории России на неисторических специальностях и направлениях", - говорится в сообщении. Добавляется, что в Москве очные занятия курсов посетят более 300 слушателей из Центрального федерального округа, само повышение квалификации пройдут более 800 преподавателей высшей школы из всех федеральных округов нашей страны, программа завершится 30 июня 2023 года во Владивостоке. В РАО отметили, что цель обучения - подготовить педагогов к обновлению их рабочих программ в соответствии с "Концепцией преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования". "В Концепции отражены современные взгляды и государственные подходы к содержательным и методическим вопросам проектирования и преподавания курса отечественной истории в высшей школе как обязательного элемента общекультурной подготовки и воспитания зрелой личности, разделяющей традиционные ценности нашего общества и готовой к созидательному труду. В создании документа приняли участие ведущие ученые и эксперты Минобрнауки России, Российской академии образования и Российской академии наук, Российского исторического общества", - заключили в РАО. Ранее Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.
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сн_образование, общество, российская академия образования, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Российская академия образования, Социальный навигатор
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская академия образования (РАО) проведет курсы повышения квалификации для преподавателей, ведущих курс истории России у студентов, которые обучаются по неисторическим специальностям, сообщила пресс-служба академии.
"Семнадцатого апреля в Российской академии образования стартует программа повышения квалификации для преподавателей вузов, ведущих курс истории России на неисторических специальностях и направлениях", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Москве очные занятия курсов посетят более 300 слушателей из Центрального федерального округа, само повышение квалификации пройдут более 800 преподавателей высшей школы из всех федеральных округов нашей страны, программа завершится 30 июня 2023 года во Владивостоке.
В РАО отметили, что цель обучения - подготовить педагогов к обновлению их рабочих программ в соответствии с "Концепцией преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования".
"В Концепции отражены современные взгляды и государственные подходы к содержательным и методическим вопросам проектирования и преподавания курса отечественной истории в высшей школе как обязательного элемента общекультурной подготовки и воспитания зрелой личности, разделяющей традиционные ценности нашего общества и готовой к созидательному труду. В создании документа приняли участие ведущие ученые и эксперты Минобрнауки России, Российской академии образования и Российской академии наук, Российского исторического общества", - заключили в РАО.
Ранее Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.