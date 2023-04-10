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Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса - РИА Новости, 10.04.2023
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса
Влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику, поделился мнением в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:16
2023-04-10T05:16
2023-04-10T10:21
россия
сша
китай
михаил задорнов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику, поделился мнением в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.Причина этому — наложение геополитики на экономические отношения, выразил мнение экономист. Так, текущий кризис характеризуется переходом к прямому политическому противостоянию, "холодной войне" США и Китая."Вот и получается, что этот кризис — не просто этап на пути роста или развития мировой экономики. Это кризис циклический, который пришелся на изменение вектора на протекционизм в торговле. Но это и геополитический кризис, направленный на изменения мирового порядка, которые мы увидим в следующие пять-десять лет", - заключил Задорнов. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, сша, китай, михаил задорнов
Россия, США, Китай, Михаил Задорнов
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса
Экс-глава Минфина Задорнов: влияние нового мирового кризиса будет масштабнее 2008 года