Рейтинг@Mail.ru
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 10.04.2023 (обновлено: 10:21 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/krizis-1864137826.html
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса - РИА Новости, 10.04.2023
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса
Влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику, поделился мнением в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:16
2023-04-10T10:21
россия
сша
китай
михаил задорнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829703882_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_925d2b418bcb8ea378c73487555dfe2b.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику, поделился мнением в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.Причина этому — наложение геополитики на экономические отношения, выразил мнение экономист. Так, текущий кризис характеризуется переходом к прямому политическому противостоянию, "холодной войне" США и Китая."Вот и получается, что этот кризис — не просто этап на пути роста или развития мировой экономики. Это кризис циклический, который пришелся на изменение вектора на протекционизм в торговле. Но это и геополитический кризис, направленный на изменения мирового порядка, которые мы увидим в следующие пять-десять лет", - заключил Задорнов. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230410/natsvalyuty-1864132954.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829703882_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e383496cfd428f173f5fab4e1b85ec07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, михаил задорнов
Россия, США, Китай, Михаил Задорнов
Задорнов оценил влияние наступающего мирового кризиса

Экс-глава Минфина Задорнов: влияние нового мирового кризиса будет масштабнее 2008 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывший министр финансов России Михаил Задорнов
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику, поделился мнением в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
«

"Эффект от этого кризиса будет значительно больше, чем в 2007-2009 годах, когда был чисто экономический кризис", - сказал он.

Причина этому — наложение геополитики на экономические отношения, выразил мнение экономист. Так, текущий кризис характеризуется переходом к прямому политическому противостоянию, "холодной войне" США и Китая.
"Вот и получается, что этот кризис — не просто этап на пути роста или развития мировой экономики. Это кризис циклический, который пришелся на изменение вектора на протекционизм в торговле. Но это и геополитический кризис, направленный на изменения мирового порядка, которые мы увидим в следующие пять-десять лет", - заключил Задорнов.
Читайте полный текст интервью >>>
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах
03:39
 
РоссияСШАКитайМихаил Задорнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала