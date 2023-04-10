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В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях - РИА Новости, 10.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:50 10.04.2023 (обновлено: 19:59 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях
В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях - РИА Новости, 10.04.2023
В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях
Данила Козловский не был заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание постановок на последущие месяцы еще не сформировано,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:50
2023-04-10T19:59
культура
данила козловский
тимур родригез
ольга любимова
театр
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Данила Козловский не был заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание постановок на последущие месяцы еще не сформировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Согласно афише, роль Балу играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин. Ранее первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений Данилы Козловского. Актер также заявлен в спектаклях Малого драматического театра в Санкт-Петербурге (20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в "Коварство и любовь"). В МДТ не ответили ра запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864318306.html
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данила козловский, тимур родригез, ольга любимова, театр
Культура, Данила Козловский, Тимур Родригез, Ольга Любимова, Театр
В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях

В МХТ рассказали, что Козловский не был заявлен в их постановках в апреле и мае

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРежиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Данила Козловский не был заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание постановок на последущие месяцы еще не сформировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«

"Данила Козловский не был заявлен в составе "Поколение Маугли" 16 апреля и 14 мая", – сказали театре.

Согласно афише, роль Балу играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.
«
"Репертуар на июнь и июль еще не сформирован", — добавили в МХТ.
Ранее первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений Данилы Козловского.
Актер также заявлен в спектаклях Малого драматического театра в Санкт-Петербурге (20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в "Коварство и любовь"). В МДТ не ответили ра запрос РИА Новости.
Актер Данила Козловский на церемонии закрытия Российских программ 40 Московского международного кинофестиваля в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. 25 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского
Вчера, 18:06
 
КультураДанила КозловскийТимур РодригезОльга ЛюбимоваТеатр
 
 
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