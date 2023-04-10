https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html

В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях

В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях - РИА Новости, 10.04.2023

В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях

Данила Козловский не был заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание постановок на последущие месяцы еще не сформировано,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:50

2023-04-10T19:50

2023-04-10T19:59

культура

данила козловский

тимур родригез

ольга любимова

театр

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Данила Козловский не был заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание постановок на последущие месяцы еще не сформировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Согласно афише, роль Балу играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин. Ранее первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений Данилы Козловского. Актер также заявлен в спектаклях Малого драматического театра в Санкт-Петербурге (20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в "Коварство и любовь"). В МДТ не ответили ра запрос РИА Новости.

https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864318306.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

данила козловский, тимур родригез, ольга любимова, театр