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ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА - РИА Новости, 10.04.2023
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17:02 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/korabl-1864301833.html
ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА
ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА - РИА Новости, 10.04.2023
ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА
На службу ВМС Турции заступил десантный корабль "Анадолу", это первое военное судно в мире, предназначенное для дислокации ударных беспилотных летательных... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:02
2023-04-10T17:02
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. На службу ВМС Турции заступил десантный корабль "Анадолу", это первое военное судно в мире, предназначенное для дислокации ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает агентство Anadolu. В понедельник в Стамбуле с участием президента Турции Тайипа Эрдогана состоялась церемония ввода в строй самого большого военного судна страны, по словам турецкого лидера, "TCG Anadolu является первым военным судном в мире, предназначенным и для дислокации ударных БПЛА". "Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря судну TCG Anadolu, Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах", - заверил Эрдоган. Он напомнил, что реализация проекта TCG Anadolu стартовала 30 апреля 2016 года. Судно было спущено на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались испытания флагмана турецкого флота. Эрдоган отметил, что на судне длиной 231 метр и шириной в 32 метра возможно размещение десанта численностью в батальон, что позволяет оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира. "Судно рассчитано в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера", - продолжил президент, добавив, что на судне работает госпиталь с 2 операционными. Эрдоган отметил, что развитие турецкого оборонпрома было непростой задачей. По его словам, за последние два десятилетия турецкий оборонный комплекс совершил рывок, который можно смело назвать "технологической революцией". "Еще 20 лет назад, когда мы только пришли к власти, бюджет оборонных проектов Турции составлял 5,5 миллиарда долларов, тогда как сегодня мы говорим уже о цифре в более 60 миллиардов долларов. Объем экспорта оборонной продукции достиг рекордных 4,4 миллиарда долларов. Уровень импортозамещения в оборонном секторе и вовсе находится на уроне 80%. Все это – показатели успехов современной Турции", - подчеркнул он. Президент сообщил, что число оборонных проектов в Турции за последние десятилетия возросло с 62 до 750, а количество компаний в сфере ВПК достигло 2,7 тысячи.
https://ria.ru/20221122/s-400-1833498783.html
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА

ВМС Турции получили первый в мире десантный корабль для дислокации ударных БПЛА

© Фото : ВМФ ТурцииТурецкий военный корабль
Турецкий военный корабль - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : ВМФ Турции
Турецкий военный корабль. Архивное фото
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. На службу ВМС Турции заступил десантный корабль "Анадолу", это первое военное судно в мире, предназначенное для дислокации ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает агентство Anadolu.
В понедельник в Стамбуле с участием президента Турции Тайипа Эрдогана состоялась церемония ввода в строй самого большого военного судна страны, по словам турецкого лидера, "TCG Anadolu является первым военным судном в мире, предназначенным и для дислокации ударных БПЛА".
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"Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря судну TCG Anadolu, Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах", - заверил Эрдоган.
Он напомнил, что реализация проекта TCG Anadolu стартовала 30 апреля 2016 года. Судно было спущено на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались испытания флагмана турецкого флота.
«
"Уровень отечественных технологий на судне достигает 70%", - сказал президент.
Эрдоган отметил, что на судне длиной 231 метр и шириной в 32 метра возможно размещение десанта численностью в батальон, что позволяет оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира. "Судно рассчитано в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера", - продолжил президент, добавив, что на судне работает госпиталь с 2 операционными.
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Эрдоган отметил, что развитие турецкого оборонпрома было непростой задачей. По его словам, за последние два десятилетия турецкий оборонный комплекс совершил рывок, который можно смело назвать "технологической революцией".
"Еще 20 лет назад, когда мы только пришли к власти, бюджет оборонных проектов Турции составлял 5,5 миллиарда долларов, тогда как сегодня мы говорим уже о цифре в более 60 миллиардов долларов. Объем экспорта оборонной продукции достиг рекордных 4,4 миллиарда долларов. Уровень импортозамещения в оборонном секторе и вовсе находится на уроне 80%. Все это – показатели успехов современной Турции", - подчеркнул он.
Президент сообщил, что число оборонных проектов в Турции за последние десятилетия возросло с 62 до 750, а количество компаний в сфере ВПК достигло 2,7 тысячи.
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