https://ria.ru/20230410/korabl-1864301833.html

ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА

ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА - РИА Новости, 10.04.2023

ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА

На службу ВМС Турции заступил десантный корабль "Анадолу", это первое военное судно в мире, предназначенное для дислокации ударных беспилотных летательных... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:02

2023-04-10T17:02

2023-04-10T17:02

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149090/50/1490905059_0:89:960:629_1920x0_80_0_0_97328303497005f14f16845e57b30974.jpg

АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. На службу ВМС Турции заступил десантный корабль "Анадолу", это первое военное судно в мире, предназначенное для дислокации ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает агентство Anadolu. В понедельник в Стамбуле с участием президента Турции Тайипа Эрдогана состоялась церемония ввода в строй самого большого военного судна страны, по словам турецкого лидера, "TCG Anadolu является первым военным судном в мире, предназначенным и для дислокации ударных БПЛА". "Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря судну TCG Anadolu, Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах", - заверил Эрдоган. Он напомнил, что реализация проекта TCG Anadolu стартовала 30 апреля 2016 года. Судно было спущено на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались испытания флагмана турецкого флота. Эрдоган отметил, что на судне длиной 231 метр и шириной в 32 метра возможно размещение десанта численностью в батальон, что позволяет оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира. "Судно рассчитано в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера", - продолжил президент, добавив, что на судне работает госпиталь с 2 операционными. Эрдоган отметил, что развитие турецкого оборонпрома было непростой задачей. По его словам, за последние два десятилетия турецкий оборонный комплекс совершил рывок, который можно смело назвать "технологической революцией". "Еще 20 лет назад, когда мы только пришли к власти, бюджет оборонных проектов Турции составлял 5,5 миллиарда долларов, тогда как сегодня мы говорим уже о цифре в более 60 миллиардов долларов. Объем экспорта оборонной продукции достиг рекордных 4,4 миллиарда долларов. Уровень импортозамещения в оборонном секторе и вовсе находится на уроне 80%. Все это – показатели успехов современной Турции", - подчеркнул он. Президент сообщил, что число оборонных проектов в Турции за последние десятилетия возросло с 62 до 750, а количество компаний в сфере ВПК достигло 2,7 тысячи.

https://ria.ru/20221122/s-400-1833498783.html

https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html

https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863701384.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган