https://ria.ru/20230410/kolledzh-1864273708.html
На премии общества "Знание" появится номинация для колледжей
На премии общества "Знание" появится номинация для колледжей - РИА Новости, 10.04.2023
На премии общества "Знание" появится номинация для колледжей
На премии "Знание. Премия-2023" появится номинация за просветительскую деятельность в сфере среднего профессионального образования, также появится номинация... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:22
2023-04-10T15:22
2023-04-10T15:22
год педагога и наставника
общество
российское общество "знание"
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На премии "Знание. Премия-2023" появится номинация за просветительскую деятельность в сфере среднего профессионального образования, также появится номинация "Наставник года", заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. "Все номинации прошлого года сохранятся, но добавятся некоторые нововведения... Появилась номинация за лучшую просветительскую деятельность в сфере СПО, мы увидели огромное количество заявок в этой сфере и решили выделить в отдельную номинацию. Естественно, супер номинация "Наставник года" в этом году, номинация за просветительскую деятельность в науке и технологиях, очевидным образом становится частью Десятилетия науки и технологий", - сказал Древаль на пресс-конференции "Знание.Премия: старт сезона 2023". Он добавил, что также появится номинация "Выбор первых", победителей в которой выберут дети и подростки номинация будет совместная с Российским движением детей и молодежи "Движением первых". По его словам, ещё одним нововведением станет номинация "Спорт и здоровый образ жизни". Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российское общество "знание", социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Российское общество "Знание", Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На премии "Знание. Премия-2023" появится номинация за просветительскую деятельность в сфере среднего профессионального образования, также появится номинация "Наставник года", заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Все номинации прошлого года сохранятся, но добавятся некоторые нововведения... Появилась номинация за лучшую просветительскую деятельность в сфере СПО, мы увидели огромное количество заявок в этой сфере и решили выделить в отдельную номинацию. Естественно, супер номинация "Наставник года" в этом году, номинация за просветительскую деятельность в науке и технологиях, очевидным образом становится частью Десятилетия науки и технологий", - сказал Древаль на пресс-конференции "Знание.Премия: старт сезона 2023".
Он добавил, что также появится номинация "Выбор первых", победителей в которой выберут дети и подростки номинация будет совместная с Российским движением детей и молодежи "Движением первых".
По его словам, ещё одним нововведением станет номинация "Спорт и здоровый образ жизни".
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.