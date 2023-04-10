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В Дагестане суд рассмотрит крупное дело о хищении 34 миллионов рублей
В Дагестане суд рассмотрит крупное дело о хищении 34 миллионов рублей - РИА Новости, 10.04.2023
В Дагестане суд рассмотрит крупное дело о хищении 34 миллионов рублей
Сотрудник администрации района в Дагестане и 15 местных жителей предстанут перед судом по обвинению в хищении 34 миллионов рублей при получении компенсационных... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:39
2023-04-10T11:39
2023-04-10T11:39
происшествия
россия
цунтинский район
генеральная прокуратура рф
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудник администрации района в Дагестане и 15 местных жителей предстанут перед судом по обвинению в хищении 34 миллионов рублей при получении компенсационных выплат, сообщила пресс-служба главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств при получении компенсационных выплат на сумму 34 миллиона рублей… в отношении начальника отдела администрации Цунтинского района республики Дагестан и 15 местных жителей", – говорится в сообщении. По версии следствия, в 2019 году обвиняемые при помощи начальника отдела районной администрации оформили фальшивые документы на получение выплат за якобы утраченные дома в результате прошедших в Цунтинском районе в мае ливней с градом и схода селевых потоков. Так злоумышленники похитили в общей сложности более 34 миллионов рублей. Фигуранты обвиняются в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.
https://ria.ru/20230408/moschi-1863982576.html
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происшествия, россия, цунтинский район, генеральная прокуратура рф, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Россия, Цунтинский район, Генеральная прокуратура РФ, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане суд рассмотрит крупное дело о хищении 34 миллионов рублей
В Дагестане 16 человек предстанут перед судом по делу о хищении 34 миллионов рублей