Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 10.04.2023 (обновлено: 14:54 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/grabezh-1864257262.html
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку - РИА Новости, 10.04.2023
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который оставил продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил с вызовом... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:39
2023-04-10T14:54
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который оставил продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил с вызовом правоохранителей. Накануне вечером в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 25-летней директора салона сотовой связи о том, что неизвестный ворвался в салон на проспекте Ветеранов и, угрожая ей пистолетом, похитил 5 тысяч рублей и мобильный телефон. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Местные СМИ сообщают со ссылкой на запись с камеры видеонаблюдения, что злоумышленник попросил продавщицу показать ему телефон "более-менее получше", а затем вдруг достал пистолет и потребовал все деньги из кассы. "Спокойно, я не трону, ты мне не нужна", - сказал он, оставил пару купюр девушке за прилавком и попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты.
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html
санкт-петербург
россия
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку

В Петербурге задержали мужчину, который при грабеже попросил не нажимать тревожную кнопку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который оставил продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил с вызовом правоохранителей.
Накануне вечером в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 25-летней директора салона сотовой связи о том, что неизвестный ворвался в салон на проспекте Ветеранов и, угрожая ей пистолетом, похитил 5 тысяч рублей и мобильный телефон. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
«
"10 апреля в 02.05 у дома 11 корпус 2 по улице Рихарда Зорге сотрудниками главка за совершение указанного преступления задержан 35-летний неработающий ранее судимый петербуржец", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Местные СМИ сообщают со ссылкой на запись с камеры видеонаблюдения, что злоумышленник попросил продавщицу показать ему телефон "более-менее получше", а затем вдруг достал пистолет и потребовал все деньги из кассы. "Спокойно, я не трону, ты мне не нужна", - сказал он, оставил пару купюр девушке за прилавком и попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег
Вчера, 12:26
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКировский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала