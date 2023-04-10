https://ria.ru/20230410/grabezh-1864257262.html
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку - РИА Новости, 10.04.2023
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который оставил продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил с вызовом... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:39
2023-04-10T14:39
2023-04-10T14:54
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который оставил продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил с вызовом правоохранителей. Накануне вечером в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 25-летней директора салона сотовой связи о том, что неизвестный ворвался в салон на проспекте Ветеранов и, угрожая ей пистолетом, похитил 5 тысяч рублей и мобильный телефон. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Местные СМИ сообщают со ссылкой на запись с камеры видеонаблюдения, что злоумышленник попросил продавщицу показать ему телефон "более-менее получше", а затем вдруг достал пистолет и потребовал все деньги из кассы. "Спокойно, я не трону, ты мне не нужна", - сказал он, оставил пару купюр девушке за прилавком и попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты.
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html
санкт-петербург
россия
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку
В Петербурге задержали мужчину, который при грабеже попросил не нажимать тревожную кнопку