https://ria.ru/20230410/grabezh-1864257262.html

В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку

В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку - РИА Новости, 10.04.2023

В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который оставил продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил с вызовом... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:39

2023-04-10T14:39

2023-04-10T14:54

происшествия

санкт-петербург

россия

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который оставил продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил с вызовом правоохранителей. Накануне вечером в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 25-летней директора салона сотовой связи о том, что неизвестный ворвался в салон на проспекте Ветеранов и, угрожая ей пистолетом, похитил 5 тысяч рублей и мобильный телефон. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Местные СМИ сообщают со ссылкой на запись с камеры видеонаблюдения, что злоумышленник попросил продавщицу показать ему телефон "более-менее получше", а затем вдруг достал пистолет и потребовал все деньги из кассы. "Спокойно, я не трону, ты мне не нужна", - сказал он, оставил пару купюр девушке за прилавком и попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты.

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html

санкт-петербург

россия

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район