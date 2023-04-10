https://ria.ru/20230410/delo-1864136426.html

Группа "Дело" обсуждает открытие логистических терминалов в России и Китае

Группа "Дело" обсуждает открытие логистических терминалов в России и Китае - РИА Новости, 10.04.2023

Группа "Дело" обсуждает открытие логистических терминалов в России и Китае

Российская группа компаний "Дело" совместно с китайскими партнерами обсуждает развитие сети логистических терминалов в России и Китае, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T04:27

2023-04-10T04:27

2023-04-10T04:27

россия

китай

москва

владимир путин

си цзиньпин

трансконтейнер

сахалинское морское пароходство

global ports

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская группа компаний "Дело" совместно с китайскими партнерами обсуждает развитие сети логистических терминалов в России и Китае, сообщил РИА Новости старший вице-президент по операционной деятельности и GR группы компаний "Дело" Денис Илатовский. Ранее группа сообщала о соглашении с китайской корпорацией Shandong Port Group (SPG) по созданию совместного предприятия для реализации транспортно-логистических проектов в России и Китае. Расширение сотрудничества России и Китая в транспортной сфере обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве в марте. Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ. В структуру группы входят стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" также приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей. В шиппинговое направление бизнеса входит Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.

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россия

китай

москва

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россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, трансконтейнер, сахалинское морское пароходство, global ports