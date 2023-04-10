Группа "Дело" обсуждает открытие логистических терминалов в России и Китае
Группа компаний "Дело" обсуждает открытие логистических терминалов в России и КНР
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили на пункте пропуска в Приморском крае на российско-китайской границе
Большегрузные автомобили на пункте пропуска в Приморском крае на российско-китайской границе. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская группа компаний "Дело" совместно с китайскими партнерами обсуждает развитие сети логистических терминалов в России и Китае, сообщил РИА Новости старший вице-президент по операционной деятельности и GR группы компаний "Дело" Денис Илатовский.
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"Российским экспортерам и транспортным компаниям необходимо развитие складской сети для торговли с Китаем, точно так же, как и китайцам нужны склады в России. У наших прежних партнеров была развитая сеть предприятий складского хозяйства в России, а у китайских партнеров эта сеть пока не развита, им требуется содействие в развитии этой терминальной сети", - сказал он.
Ранее группа сообщала о соглашении с китайской корпорацией Shandong Port Group (SPG) по созданию совместного предприятия для реализации транспортно-логистических проектов в России и Китае.
Расширение сотрудничества России и Китая в транспортной сфере обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве в марте.
Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ. В структуру группы входят стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" также приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей. В шиппинговое направление бизнеса входит Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.