https://ria.ru/20230410/baggi-1864218024.html
Якутия поставит два багги по заказу участников спецоперации, заявил Трутнев
Якутия поставит два багги по заказу участников спецоперации, заявил Трутнев - РИА Новости, 10.04.2023
Якутия поставит два багги по заказу участников спецоперации, заявил Трутнев
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что воюющие в зоне спецоперации бойцы положительно оценили производимые в Якутии... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:02
2023-04-10T13:02
2023-04-10T13:02
специальная военная операция на украине
россия
юрий трутнев
дальний восток
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что воюющие в зоне спецоперации бойцы положительно оценили производимые в Якутии багги и заказали две машины для использования на линии соприкосновения. "Последняя точка, где мы багги посмотрели. Багги понравилось. С нами были бойцы, которые воюют в ходе специальной военной операции – они в отпуске. Тут важнее даже их оценка. Они заказали две таких машинки", - сказал Трутнев журналистам после посещения ряда объектов в Якутии, где он находится с рабочим визитом. Он уточнил, что глава республики Айсен Николаев обещал военнослужащим помочь с выполнением этого заказа. "Посмотрим, как они на месте будут работать. Сейчас там распутица. И такие средства крайне высокой проходимости, мне кажется, будут очень полезны", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20220613/baggi-amfibiya-1794974228.html
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россия, юрий трутнев, дальний восток, айсен николаев, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Трутнев, Дальний Восток, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Якутия поставит два багги по заказу участников спецоперации, заявил Трутнев
Полпред Трутнев: два багги произведут в Якутии по заказу участников спецоперации
ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что воюющие в зоне спецоперации бойцы положительно оценили производимые в Якутии багги и заказали две машины для использования на линии соприкосновения.
"Последняя точка, где мы багги посмотрели. Багги понравилось. С нами были бойцы, которые воюют в ходе специальной военной операции – они в отпуске. Тут важнее даже их оценка. Они заказали две таких машинки", - сказал Трутнев журналистам после посещения ряда объектов в Якутии, где он находится с рабочим визитом.
Он уточнил, что глава республики Айсен Николаев
обещал военнослужащим помочь с выполнением этого заказа.
"Посмотрим, как они на месте будут работать. Сейчас там распутица. И такие средства крайне высокой проходимости, мне кажется, будут очень полезны", - добавил вице-премьер.
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