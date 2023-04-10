https://ria.ru/20230410/baggi-1864218024.html

Якутия поставит два багги по заказу участников спецоперации, заявил Трутнев

Якутия поставит два багги по заказу участников спецоперации, заявил Трутнев - РИА Новости, 10.04.2023

Якутия поставит два багги по заказу участников спецоперации, заявил Трутнев

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что воюющие в зоне спецоперации бойцы положительно оценили производимые в Якутии... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:02

2023-04-10T13:02

2023-04-10T13:02

специальная военная операция на украине

россия

юрий трутнев

дальний восток

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что воюющие в зоне спецоперации бойцы положительно оценили производимые в Якутии багги и заказали две машины для использования на линии соприкосновения. "Последняя точка, где мы багги посмотрели. Багги понравилось. С нами были бойцы, которые воюют в ходе специальной военной операции – они в отпуске. Тут важнее даже их оценка. Они заказали две таких машинки", - сказал Трутнев журналистам после посещения ряда объектов в Якутии, где он находится с рабочим визитом. Он уточнил, что глава республики Айсен Николаев обещал военнослужащим помочь с выполнением этого заказа. "Посмотрим, как они на месте будут работать. Сейчас там распутица. И такие средства крайне высокой проходимости, мне кажется, будут очень полезны", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220613/baggi-amfibiya-1794974228.html

россия

дальний восток

республика саха (якутия)

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россия, юрий трутнев, дальний восток, айсен николаев, республика саха (якутия)