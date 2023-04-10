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Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы - РИА Новости, 10.04.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
16:33 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/babushkin-1864293554.html
Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы
Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы - РИА Новости, 10.04.2023
Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во время посещения Азербайджана пригласил местных активистов поучаствовать в астраханских молодежных РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:33
2023-04-10T16:33
астраханская область
астраханская область
азербайджан
игорь бабушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во время посещения Азербайджана пригласил местных активистов поучаствовать в астраханских молодежных форумах и фестивалях. Бабушкин посетил Азербайджан в рамках международного мотопробега "Каспий - море дружбы". По традиции он возложил цветы к мемориальному комплексу "Братская могила" и на Аллее почетного захоронения. В Баку губернатор встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также с молодежью республики. "С премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым подвели итоги сотрудничества в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики. Торговый оборот по итогам 2022 года увеличился в 4 раза. Весомый вклад в это вносит тесное сотрудничество Азербайджанского и Астраханского деловых центров", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что большое внимание уделяется вопросам развития международного транспортного коридора "Север - Юг" и судостроения. Асадов высоко оценил многоплановые контакты между Астраханской областью и Азербайджаном и отметил роль этого взаимодействия в развитии российско-азербайджанских связей. Также Бабушкин провел встречу с представителями молодежных организаций Астраханской области и Азербайджанской Республики. "Пригласил азербайджанских активистов принять участие в астраханских молодежных форумах и фестивалях", - написал губернатор. Координаторы молодежных организаций обсудили развитие молодежного предпринимательства и социальных проектов Астраханской области и Азербайджана, отметил он. Мотопробег вокруг Каспийского моря, протяженность которого составит почти 5 тысяч километров, стартовал в Астрахани 1 апреля. За десять дней губернатор и участники мотодвижения региона планируют посетить казахстанские города Атырау и Актау, туркменские Ашхабад и Туркменбаши, иранские Бабольсер и Решт, азербайджанские Астару и Баку, российский Каспийск. Мотопробег по подобному маршруту проходит впервые.
https://ria.ru/20230402/sotrudnichestvo-1862455064.html
https://ria.ru/20230330/forum-1861872184.html
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астраханская область, азербайджан, игорь бабушкин, россия
Астраханская область, Астраханская область, Азербайджан, Игорь Бабушкин, Россия

Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во время посещения Азербайджана пригласил местных активистов поучаствовать в астраханских молодежных форумах и фестивалях.
Бабушкин посетил Азербайджан в рамках международного мотопробега "Каспий - море дружбы". По традиции он возложил цветы к мемориальному комплексу "Братская могила" и на Аллее почетного захоронения. В Баку губернатор встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также с молодежью республики.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Астраханская и казахстанская Атырауская области договорились сотрудничать
2 апреля, 12:29
"С премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым подвели итоги сотрудничества в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики. Торговый оборот по итогам 2022 года увеличился в 4 раза. Весомый вклад в это вносит тесное сотрудничество Азербайджанского и Астраханского деловых центров", - написал губернатор в Telegram.
Он добавил, что большое внимание уделяется вопросам развития международного транспортного коридора "Север - Юг" и судостроения. Асадов высоко оценил многоплановые контакты между Астраханской областью и Азербайджаном и отметил роль этого взаимодействия в развитии российско-азербайджанских связей.
Также Бабушкин провел встречу с представителями молодежных организаций Астраханской области и Азербайджанской Республики. "Пригласил азербайджанских активистов принять участие в астраханских молодежных форумах и фестивалях", - написал губернатор.
Координаторы молодежных организаций обсудили развитие молодежного предпринимательства и социальных проектов Астраханской области и Азербайджана, отметил он.
«
"Уверен, этот формат общения станет традиционным и поможет нам стать еще ближе друг к другу. Преодолевая вызовы, которые сегодня стоят перед всеми нами, мы с уверенностью смотрим в будущее. А будущее – это наша молодежь", - подчеркнул Бабушкин.
Мотопробег вокруг Каспийского моря, протяженность которого составит почти 5 тысяч километров, стартовал в Астрахани 1 апреля. За десять дней губернатор и участники мотодвижения региона планируют посетить казахстанские города Атырау и Актау, туркменские Ашхабад и Туркменбаши, иранские Бабольсер и Решт, азербайджанские Астару и Баку, российский Каспийск. Мотопробег по подобному маршруту проходит впервые.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле
30 марта, 15:25
 
Астраханская областьАстраханская областьАзербайджанИгорь БабушкинРоссия
 
 
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