https://ria.ru/20230410/babushkin-1864293554.html

Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы

Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы - РИА Новости, 10.04.2023

Астраханский губернатор пригласил азербайджанских активистов на форумы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во время посещения Азербайджана пригласил местных активистов поучаствовать в астраханских молодежных РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:33

2023-04-10T16:33

2023-04-10T16:33

астраханская область

астраханская область

азербайджан

игорь бабушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во время посещения Азербайджана пригласил местных активистов поучаствовать в астраханских молодежных форумах и фестивалях. Бабушкин посетил Азербайджан в рамках международного мотопробега "Каспий - море дружбы". По традиции он возложил цветы к мемориальному комплексу "Братская могила" и на Аллее почетного захоронения. В Баку губернатор встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также с молодежью республики. "С премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым подвели итоги сотрудничества в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики. Торговый оборот по итогам 2022 года увеличился в 4 раза. Весомый вклад в это вносит тесное сотрудничество Азербайджанского и Астраханского деловых центров", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что большое внимание уделяется вопросам развития международного транспортного коридора "Север - Юг" и судостроения. Асадов высоко оценил многоплановые контакты между Астраханской областью и Азербайджаном и отметил роль этого взаимодействия в развитии российско-азербайджанских связей. Также Бабушкин провел встречу с представителями молодежных организаций Астраханской области и Азербайджанской Республики. "Пригласил азербайджанских активистов принять участие в астраханских молодежных форумах и фестивалях", - написал губернатор. Координаторы молодежных организаций обсудили развитие молодежного предпринимательства и социальных проектов Астраханской области и Азербайджана, отметил он. Мотопробег вокруг Каспийского моря, протяженность которого составит почти 5 тысяч километров, стартовал в Астрахани 1 апреля. За десять дней губернатор и участники мотодвижения региона планируют посетить казахстанские города Атырау и Актау, туркменские Ашхабад и Туркменбаши, иранские Бабольсер и Решт, азербайджанские Астару и Баку, российский Каспийск. Мотопробег по подобному маршруту проходит впервые.

https://ria.ru/20230402/sotrudnichestvo-1862455064.html

https://ria.ru/20230330/forum-1861872184.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, азербайджан, игорь бабушкин, россия