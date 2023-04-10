https://ria.ru/20230410/aktivy-1864338730.html

СМИ: ЕК не знает, где находятся замороженные миллиарды российских активов

СМИ: ЕК не знает, где находятся замороженные миллиарды российских активов - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: ЕК не знает, где находятся замороженные миллиарды российских активов

Европейская комиссия до сих пор не знает точного местоположения замороженных активов РФ на сумму 300 миллиардов евро, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:47

2023-04-10T19:47

2023-04-10T19:47

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Европейская комиссия до сих пор не знает точного местоположения замороженных активов РФ на сумму 300 миллиардов евро, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Как напоминает издание, в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные резервы РФ на сумму 300 миллиардов евро могут в дальнейшем быть направлены на восстановление Украины. Отмечается, что эта речь главы ЕК лишила "покоя" 45 депутатов Европарламента, которые направили письмо ей самой и главе Евросовета Шарлю Мишелю с вопросом о том, где именно находятся замороженные активы. Согласно изданию, ответ пришел в январе, его смысл сводился к тому, что в ЕС "понятия не имеют". "Прошло пять месяцев, и цифра "300 миллиардов" кажется все более зловещей. Европейская комиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги", - говорится в материале издания. Депутат Европарламента Урмас Паэт, который был одним из тех, кто подписал письмо с вопросом по активам, назвал ситуацию странной. "Если 300 миллиардов евро действительно были заморожены, то можно сообщить, о каких конкретно активах идет речь и где они находятся", - заявил он изданию. Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230410/belgiya-1864302438.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, европа, экономика, европарламент