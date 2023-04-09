https://ria.ru/20230409/turtsiya-1864072056.html

Турция запустит на орбиту отечественный наблюдательный спутник

Турция запустит на орбиту отечественный наблюдательный спутник - РИА Новости, 09.04.2023

Турция запустит на орбиту отечественный наблюдательный спутник

Турция 11 апреля запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:22

2023-04-09T14:22

2023-04-09T14:22

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция 11 апреля запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. "İMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля. Благодаря нашим обученным человеческим ресурсам, возможностям, которые мы предоставляем, и технологиям, которые мы разрабатываем, мы будем продолжать иметь место в глобальной космической гонке", - написал Эрдоган в Twitter. Ранее турецкий лидер заявлял, что после запуска спутника число турецких спутников в космосе увеличится до 10 единиц.

https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795223601.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире