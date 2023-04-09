https://ria.ru/20230409/turtsiya-1864072056.html
Турция запустит на орбиту отечественный наблюдательный спутник
Турция запустит на орбиту отечественный наблюдательный спутник - РИА Новости, 09.04.2023
Турция запустит на орбиту отечественный наблюдательный спутник
Турция 11 апреля запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:22
2023-04-09T14:22
2023-04-09T14:22
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция 11 апреля запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. "İMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля. Благодаря нашим обученным человеческим ресурсам, возможностям, которые мы предоставляем, и технологиям, которые мы разрабатываем, мы будем продолжать иметь место в глобальной космической гонке", - написал Эрдоган в Twitter. Ранее турецкий лидер заявлял, что после запуска спутника число турецких спутников в космосе увеличится до 10 единиц.
https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795223601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Турция запустит на орбиту отечественный наблюдательный спутник
Эрдоган: Турция запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства
АНКАРА, 9 апр – РИА Новости.
Турция 11 апреля запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства, сообщил
президент страны Тайип Эрдоган.
"İMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля. Благодаря нашим обученным человеческим ресурсам, возможностям, которые мы предоставляем, и технологиям, которые мы разрабатываем, мы будем продолжать иметь место в глобальной космической гонке", - написал Эрдоган в Twitter.
Ранее турецкий лидер заявлял, что после запуска спутника число турецких спутников в космосе увеличится до 10 единиц.
Турция обязана отстаивать свои интересы в космосе, заявил Эрдоган