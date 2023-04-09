https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ
Росгвардия проводит зачистку недавно освобожденных городов ДНР от остатков украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:06
2023-04-09T08:06
2023-04-09T10:08
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
донбасс
сергей шойгу
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Росгвардия проводит зачистку недавно освобожденных городов ДНР от остатков украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости. "Мы находимся в Донецкой Народной Республике, в одном из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. Подразделениям Росгвардии поставлена задача на проведение специальных адресных мероприятий", — рассказал командир группы подразделения Росгвардии с позывным Ставр. По его словам, бойцы обнаружили два схрона с большим количеством снарядов, мин и оружия. Все найденные боеприпасы уничтожат, поскольку они могут быть испорчены оставившими их националистами. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230406/rosgvardiya-1863355990.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
артемовск
донбасс
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Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР
Росгвардия зачищает недавно освобожденные города ДНР, проводит адресные проверки. Уже найдены два схрона с большим количеством снарядов, мин и оружия.
2023-04-09T08:06
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PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, донбасс, сергей шойгу, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Донбасс, Сергей Шойгу, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся украинских военных и техники