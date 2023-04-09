https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html

Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ

Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023

Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ

Росгвардия проводит зачистку недавно освобожденных городов ДНР от остатков украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T08:06

2023-04-09T08:06

2023-04-09T10:08

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

донбасс

сергей шойгу

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Росгвардия проводит зачистку недавно освобожденных городов ДНР от остатков украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости. "Мы находимся в Донецкой Народной Республике, в одном из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. Подразделениям Росгвардии поставлена задача на проведение специальных адресных мероприятий", — рассказал командир группы подразделения Росгвардии с позывным Ставр. По его словам, бойцы обнаружили два схрона с большим количеством снарядов, мин и оружия. Все найденные боеприпасы уничтожат, поскольку они могут быть испорчены оставившими их националистами. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230406/rosgvardiya-1863355990.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

артемовск

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР Росгвардия зачищает недавно освобожденные города ДНР, проводит адресные проверки. Уже найдены два схрона с большим количеством снарядов, мин и оружия. 2023-04-09T08:06 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, донбасс, сергей шойгу, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)