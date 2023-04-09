https://ria.ru/20230409/shulman-1864064277.html

Умерла актриса дубляжа Елена Шульман

Умерла актриса дубляжа Елена Шульман - РИА Новости, 09.04.2023

Умерла актриса дубляжа Елена Шульман

В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман, сообщил РИА Новости генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:18

2023-04-09T13:18

2023-04-09T17:21

санкт-петербург

культура

культура

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман, сообщил РИА Новости генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин.По информации студии озвучания Red Head Sound, во время инцидента Шульман находилась на остановке."Завтра, к слову, 10 апреля, Елена могла бы отпраздновать свой 54-й день рождения", — говорится в сообщении студии в группе "ВКонтакте".В Red Head Sound назвали ее смерть огромной и невосполнимой потерей для всей индустрии.Елена Шульман — актриса и режиссер дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин — Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря"), Мэри Ватсон ("Шерлок"), Карен Уиллер ("Очень странные дела"), Дори ("В поисках Немо") и многие другие. Артистка работала со студиями "Нева-фильм" и "Ленфильм". Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

санкт-петербург, культура