https://ria.ru/20230409/samolet-1864114398.html

СМИ: ВКС России почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 году

СМИ: ВКС России почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 году - РИА Новости, 09.04.2023

СМИ: ВКС России почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 году

Российские истребители Су-27 почти сбили британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, пишет газета Washington Post... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T22:15

2023-04-09T22:15

2023-04-09T22:34

в мире

бен уоллес

су-27

ввс рф

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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Российские истребители Су-27 почти сбили британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.В октябре 2022 года глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что самолетам королевских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем после запуска ракеты российским истребителем. Утверждалось, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве 29 сентября. По словам Уоллеса, два российских Су-27 вошли во взаимодействие с RC-135 Rivet Joint. Один из истребителей якобы выпустил ракету вблизи британского самолета, но за пределами прямой видимости. Позднее глава британского министерства обороны заявил, что высказал свои опасения по поводу произошедшего российскому коллеге Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Вооруженных сил Валерию Герасимову. Он подчеркнул, что 10 октября получил ответ из Москвы. По утверждению Уоллеса, российское ведомство сообщало, что инцидент произошел из-за "технического сбоя" на борту Су-27. В отличие от главы минобороны Соединенного Королевства, который не указывал на риск уничтожения RC-135, документы Пентагона описывают случившееся как инцидент, в котором самолет "почти сбили". Газета New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке.Ранее в российском МИД отмечали, что Москва встревожена обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что США игнорируют тот факт, что после начала спецоперации на Украине прибрежные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов. В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты, намереваясь продолжать применение беспилотников в этой зоне, "нарываются" на контрмеры России. По его словам, никакие полеты не могут поколебать решимость Москвы обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами.

https://ria.ru/20230406/vsu-1863529074.html

https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html

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в мире, бен уоллес, су-27, ввс рф, великобритания