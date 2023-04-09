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США прослушивали чиновников Южной Кореи, пишут СМИ

США прослушивали чиновников Южной Кореи, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2023

США прослушивали чиновников Южной Кореи, пишут СМИ

Появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что США прослушивали чиновников Южной Кореи, сообщила газета New York Times. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:32

2023-04-09T12:32

2023-04-09T12:32

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юн сок ель

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южная корея

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что США прослушивали чиновников Южной Кореи, сообщила газета New York Times. По ее данным, Сеул, который ранее согласился продать Вашингтону артиллерийские снаряды, настаивал на том, что их "конечным потребителем" будут американские военные, но помощники южнокорейского президента Юн Сок Еля беспокоились, что американцы перенаправят эти снаряды Киеву. Как пишет издание, согласно секретным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов. Подчеркивается, что секретный отчет основан на данных радиотехнической разведки. Это говорит о том, что "США шпионили за одним из своих главных союзников в Азии", говорится в публикации. Оба южнокорейских чиновника, имена которых приводятся в статье, уже покинули занимаемые в тот период посты. Изданию не удалось связаться с ними для получения комментариев. Ранее сообщалось, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.

https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862545347.html

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южная корея

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юн сок ель, сша, южная корея