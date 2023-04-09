Рейтинг@Mail.ru
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле - РИА Новости, 09.04.2023
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:24
2023-04-09T12:24
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:259:2906:1894_1920x0_80_0_0_3f0af0cd42e812ef82f50cc1b146827f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин ранее рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера Си Цзиньпина, где они "сидя у камина и попивая чай" общались. "Приглашал… И в этот раз, насколько мне известно, приглашал", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbba3a6210988c50091eb32dd5e945f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Политика
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле

Песков: Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле во время его последнего визита

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин ранее рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера Си Цзиньпина, где они "сидя у камина и попивая чай" общались.
"Приглашал… И в этот раз, насколько мне известно, приглашал", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала