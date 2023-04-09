https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html

Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле

Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле - РИА Новости, 09.04.2023

Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле

Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:24

2023-04-09T12:24

2023-04-09T12:24

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин ранее рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера Си Цзиньпина, где они "сидя у камина и попивая чай" общались. "Приглашал… И в этот раз, насколько мне известно, приглашал", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, политика