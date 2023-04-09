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Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле - РИА Новости, 09.04.2023
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:24
2023-04-09T12:24
2023-04-09T12:24
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин ранее рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера Си Цзиньпина, где они "сидя у камина и попивая чай" общались. "Приглашал… И в этот раз, насколько мне известно, приглашал", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Политика
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Песков: Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле во время его последнего визита