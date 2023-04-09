https://ria.ru/20230409/oruzhie-1864053155.html

Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии

Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2023

Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии

Коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:22

2023-04-09T11:22

2023-04-09T12:57

россия

белоруссия

европа

павел зарубин

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". Ранее Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.Президент России Владимир Путин, говоря об этих планах, отметил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Глава государства объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал. При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Штаты занимаются десятилетиями.Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.Эти решения вызвали критику на Западе. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863773871.html

https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863739151.html

россия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, европа, павел зарубин, дмитрий песков, в мире