Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии
Песков назвал реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии несдержанной
© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
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"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал он .
Ранее Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Президент России Владимир Путин, говоря об этих планах, отметил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Глава государства объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Штаты занимаются десятилетиями.
Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.