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Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2023
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11:22 09.04.2023 (обновлено: 12:57 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/oruzhie-1864053155.html
Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии
Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2023
Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии
Коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:22
2023-04-09T12:57
россия
белоруссия
европа
павел зарубин
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". Ранее Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.Президент России Владимир Путин, говоря об этих планах, отметил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Глава государства объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал. При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Штаты занимаются десятилетиями.Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.Эти решения вызвали критику на Западе. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863773871.html
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россия, белоруссия, европа, павел зарубин, дмитрий песков, в мире
Россия, Белоруссия, Европа, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, В мире
Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии

Песков назвал реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии несдержанной

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
«
"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал он .
Ранее Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Президент России Владимир Путин, говоря об этих планах, отметил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Глава государства объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
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При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Штаты занимаются десятилетиями.
Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Эти решения вызвали критику на Западе. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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