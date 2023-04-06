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Макрон: никто не должен размещать ядерное оружие на чужой территории - РИА Новости, 06.04.2023
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14:12 06.04.2023 (обновлено: 16:26 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863474133.html
Макрон: никто не должен размещать ядерное оружие на чужой территории
Макрон: никто не должен размещать ядерное оружие на чужой территории - РИА Новости, 06.04.2023
Макрон: никто не должен размещать ядерное оружие на чужой территории
Ни одна страна не может размещать ядерное оружие на чужой территории, сказал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:12
2023-04-06T16:26
германия
белоруссия
франция
эммануэль макрон
оон
нато
владимир путин
си цзиньпин
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Ни одна страна не может размещать ядерное оружие на чужой территории, сказал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.Решение России разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии "несопоставимо с ее обязательствами в рамках международного права", утверждает французский лидер."Китай и Франция, как постоянные члены Совбеза ООН и ядерные державы, с учетом истории их любви к независимости и приверженности ей, должны совместно работать для сохранения международного порядка, способного ответить на вызовы времени", — добавил Макрон. В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы. Строительство хранилища завершится к 1 июля.Россия сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе, обратил внимание Путин. Так, Штаты держат в странах Старого Света сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.Западные критики российской инициативы не упоминают о проблеме хранения американского ядерного оружия в Германии. Власти ФРГ не комментируют эту тему. Ведущие международные эксперты оценивают количество ядерных бомб в стране в несколько десятков единиц, а немецкие оппозиционные партии в течение многих лет требуют вывода этого типа вооружений с территории государства.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863455723.html
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германия, белоруссия, франция, эммануэль макрон, оон, нато, владимир путин, си цзиньпин, европа
Германия, Белоруссия, Франция, Эммануэль Макрон, ООН, НАТО, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Европа
Макрон: никто не должен размещать ядерное оружие на чужой территории

Эммануэль Макрон призвал не размещать ядерное оружие за пределами обладающих им стран

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Ни одна страна не может размещать ядерное оружие на чужой территории, сказал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
«

"Франция считает, что ядерное оружие должно быть полностью исключено из конфликта на Украине. Ни в каком случае ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе", — заявил глава государства.

Решение России разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии "несопоставимо с ее обязательствами в рамках международного права", утверждает французский лидер.
"Китай и Франция, как постоянные члены Совбеза ООН и ядерные державы, с учетом истории их любви к независимости и приверженности ей, должны совместно работать для сохранения международного порядка, способного ответить на вызовы времени", — добавил Макрон.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине
Вчера, 13:27
В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы. Строительство хранилища завершится к 1 июля.
Россия сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе, обратил внимание Путин. Так, Штаты держат в странах Старого Света сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Западные критики российской инициативы не упоминают о проблеме хранения американского ядерного оружия в Германии. Власти ФРГ не комментируют эту тему. Ведущие международные эксперты оценивают количество ядерных бомб в стране в несколько десятков единиц, а немецкие оппозиционные партии в течение многих лет требуют вывода этого типа вооружений с территории государства.
Фотография, опубликованная в методичке для студентов лаборатории Лос-Аламос - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США, заявили ученые
3 апреля, 17:45
 
ГерманияБелоруссияФранцияЭммануэль МакронООННАТОВладимир ПутинСи ЦзиньпинЕвропа
 
 
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