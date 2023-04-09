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Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике - РИА Новости, 09.04.2023
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13:32 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/olland-1864065891.html
Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике
Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике - РИА Новости, 09.04.2023
Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд является случайным человеком в политике. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:32
2023-04-09T13:32
политика
франсуа олланд
александр лукашенко
франция
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд является случайным человеком в политике. "Слушайте, я про этого человека вообще говорить не хочу. Это случайный был во власти человек. И французский народ даст ему оценку. Они (западные политики - ред.) всегда - тогда (когда заключалась Минские соглашения по урегулированию в Донбассе - ред.) врали, сейчас врут, завтра будут врать. Тогда они делали все серьезно, сейчас они хотят быть в тренде. Я это знаю на 130%", - сказал Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь. Ранее Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Меркель и Олланд участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
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политика, франсуа олланд, александр лукашенко, франция
Политика, Франсуа Олланд, Александр Лукашенко, Франция
Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике

Лукашенко назвал экс-президента Франции Франсуа Олланда случайным человеком в политике

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФрансуа Олланд (второй справа) во время переговоров в Минске
Франсуа Олланд (второй справа) во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Франсуа Олланд (второй справа) во время переговоров в Минске. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд является случайным человеком в политике.
"Слушайте, я про этого человека вообще говорить не хочу. Это случайный был во власти человек. И французский народ даст ему оценку. Они (западные политики - ред.) всегда - тогда (когда заключалась Минские соглашения по урегулированию в Донбассе - ред.) врали, сейчас врут, завтра будут врать. Тогда они делали все серьезно, сейчас они хотят быть в тренде. Я это знаю на 130%", - сказал Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь.
Ранее Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Меркель и Олланд участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
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