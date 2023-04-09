https://ria.ru/20230409/matvienko-1864064890.html

Олланд и Меркель дурачили Россию восемь лет, заявила Матвиенко

Олланд и Меркель дурачили Россию восемь лет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.04.2023

Олланд и Меркель дурачили Россию восемь лет, заявила Матвиенко

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обманывали Россию восемь лет для подготовки Украины к конфликту, говоря о своей... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:18

2023-04-09T13:18

2023-04-09T17:33

политика

украина

россия

франсуа олланд

ангела меркель

валентина матвиенко

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обманывали Россию восемь лет для подготовки Украины к конфликту, говоря о своей приверженности Минским соглашениям вместо того, чтобы по-настоящему понудить Украину к миру, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Всегда (обманывали. — Прим. ред.)! Мы неоднократно сталкивались просто с ложью: говорят одно, делают другое, подразумевают третье. И вот эти признания — и Меркель, и Олланда, — что они нас дурачили все эти восемь лет, вместо того чтобы понудить Украину к миру, сесть за стол переговоров с собственным народом, — они это время использовали для насыщения Украины оружием и подготовки вооруженного нападения на территории Донбасса, Крым", — сказала она в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", видео размещено в телеграм-канале Зарубина. Матвиенко отметила, что именно по этой причине СВО России на Украине "просто была неизбежна". "И если бы такое решение не было принято, последствия были бы для нас катастрофические", — добавила спикер верхней палаты парламента. Парламентарий также заявила, что в России действительно верили тому, что лидеры государств "нормандского формата" — "серьезные политики и понимают ответственность за последствия". "Но подозревали в том, что это не искренне, и понимали, что, если бы они хотели мирных переговоров, они бы понудили Киев. Нет — они, наоборот, призывали Киев к подготовке вооруженного захвата территорий и делали все для укрепления вооруженных сил", — заключила Матвиенко. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения, заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины, позволили Киеву нарастить военную мощь. Также Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Меркель и Олланд участвовали в саммите "Нормандской четверки", на котором был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что "нормандский формат" переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявлял Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.

https://ria.ru/20230409/soglasheniya-1864064332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, россия, франсуа олланд, ангела меркель, валентина матвиенко