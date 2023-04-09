https://ria.ru/20230409/marsel-1864086103.html

В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома

В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома - РИА Новости, 09.04.2023

В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома

Более 170 человек эвакуированы после обрушения жилого дома во французском Марселе, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:23

2023-04-09T17:23

2023-04-09T17:44

в мире

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Более 170 человек эвакуированы после обрушения жилого дома во французском Марселе, передает телеканал BFMTV. "По данным министерства жилищного строительства, 179 человек были эвакуированы из своего жилья на улице Тиволи в Марселе после обрушения здания", - сообщил телеканал в воскресенье. Четырехэтажное здание обрушилось во французском Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. По меньшей мере пять человек пострадали. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место инцидента, под завалами обрушившегося дома могут находиться от 4 до 10 человек. Причина ЧП неизвестна.

https://ria.ru/20230409/marsel-1864063235.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции