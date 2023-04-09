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В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома - РИА Новости, 09.04.2023
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17:23 09.04.2023 (обновлено: 17:44 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/marsel-1864086103.html
В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома
В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома - РИА Новости, 09.04.2023
В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома
Более 170 человек эвакуированы после обрушения жилого дома во французском Марселе, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T17:23
2023-04-09T17:44
в мире
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Более 170 человек эвакуированы после обрушения жилого дома во французском Марселе, передает телеканал BFMTV. "По данным министерства жилищного строительства, 179 человек были эвакуированы из своего жилья на улице Тиволи в Марселе после обрушения здания", - сообщил телеканал в воскресенье. Четырехэтажное здание обрушилось во французском Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. По меньшей мере пять человек пострадали. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место инцидента, под завалами обрушившегося дома могут находиться от 4 до 10 человек. Причина ЧП неизвестна.
https://ria.ru/20230409/marsel-1864063235.html
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в мире, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
В мире, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения дома

В Марселе эвакуировали 179 человек после обрушения жилого дома

© AFP 2023 / CLEMENT MAHOUDEAUНа месте обрушения дома в Марселе
На месте обрушения дома в Марселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / CLEMENT MAHOUDEAU
На месте обрушения дома в Марселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Более 170 человек эвакуированы после обрушения жилого дома во французском Марселе, передает телеканал BFMTV.
"По данным министерства жилищного строительства, 179 человек были эвакуированы из своего жилья на улице Тиволи в Марселе после обрушения здания", - сообщил телеканал в воскресенье.
Четырехэтажное здание обрушилось во французском Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. По меньшей мере пять человек пострадали. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место инцидента, под завалами обрушившегося дома могут находиться от 4 до 10 человек. Причина ЧП неизвестна.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек
Вчера, 13:02
 
В миреЖеральд ДарманенМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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