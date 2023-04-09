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Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек - РИА Новости, 09.04.2023
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13:02 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/marsel-1864063235.html
Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек
Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек - РИА Новости, 09.04.2023
Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек
Под завалами обрушившегося дома в Марселе могут находиться от 4 до 10 человек, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший в воскресенье на место ЧП. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:02
2023-04-09T13:02
в мире
марсель
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Под завалами обрушившегося дома в Марселе могут находиться от 4 до 10 человек, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший в воскресенье на место ЧП. Четырехэтажное здание обрушилось в Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. По меньшей мере пять человек пострадали. Глава МВД Франции прибыл в Марсель на место инцидента. "Мы думаем, что под обломками находятся от 4 до 10 человек", - заявил Дарманен в эфире телеканала BFMTV. При этом он сказал, что причина обрушения здания пока неизвестна, правоохранители начали расследование. Как подчеркнул министр, на данный момент погибших в результате инцидента нет.
https://ria.ru/20230409/marsel-1864044245.html
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в мире, марсель, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
В мире, Марсель, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек

Глава МВД Франции Дарманен: под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Под завалами обрушившегося дома в Марселе могут находиться от 4 до 10 человек, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший в воскресенье на место ЧП.
Четырехэтажное здание обрушилось в Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. По меньшей мере пять человек пострадали. Глава МВД Франции прибыл в Марсель на место инцидента.
Спасатели на месте обрушения здания в городе Марсель на юге Франции - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
В Марселе частично обрушилось соседнее с рухнувшим домом здание
Вчера, 09:36
"Мы думаем, что под обломками находятся от 4 до 10 человек", - заявил Дарманен в эфире телеканала BFMTV.
При этом он сказал, что причина обрушения здания пока неизвестна, правоохранители начали расследование.
Как подчеркнул министр, на данный момент погибших в результате инцидента нет.
Спасатели на месте обрушения здания в городе Марсель на юге Франции - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек
Вчера, 09:20
 
В миреМарсельЖеральд ДарманенМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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