https://ria.ru/20230409/marsel-1864063235.html

Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек

Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек - РИА Новости, 09.04.2023

Под завалами дома в Марселе могут находиться до десяти человек

Под завалами обрушившегося дома в Марселе могут находиться от 4 до 10 человек, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший в воскресенье на место ЧП. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:02

2023-04-09T13:02

2023-04-09T13:02

в мире

марсель

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Под завалами обрушившегося дома в Марселе могут находиться от 4 до 10 человек, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший в воскресенье на место ЧП. Четырехэтажное здание обрушилось в Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. По меньшей мере пять человек пострадали. Глава МВД Франции прибыл в Марсель на место инцидента. "Мы думаем, что под обломками находятся от 4 до 10 человек", - заявил Дарманен в эфире телеканала BFMTV. При этом он сказал, что причина обрушения здания пока неизвестна, правоохранители начали расследование. Как подчеркнул министр, на данный момент погибших в результате инцидента нет.

https://ria.ru/20230409/marsel-1864044245.html

https://ria.ru/20230409/obrushenie-1864041784.html

марсель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марсель, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции