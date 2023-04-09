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В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом - РИА Новости, 09.04.2023
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06:17 09.04.2023 (обновлено: 08:55 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/marsel-1864031152.html
В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом
В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом - РИА Новости, 09.04.2023
В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T06:17
2023-04-09T08:55
марсель
франция
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города. "Ночью в 00:40 (01:40 мск) обрушилось здание по адресу улица Тиволи, 17, в результате чего обрушилась и часть соседних домов, 15 и 19", — сообщил глава города Бенуа Пайан.После обрушения, по его словам, возник пожар, что мешает направить спасателей и собак на поиски жертв и пострадавших, которые могут находиться под завалами. На месте происшествия работают 100 спасателей. Жильцов соседних домов эвакуировали. Полиция, пожарные и представители городских властей пока не могут сказать, что стало причиной обрушения.
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марсель, франция, в мире
Марсель, Франция, В мире
В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом

AFP: в центре Марселя обрушилось и загорелось четырехэтажное здание

© AP Photo / BMPM/Fran'ois EtourneauПожарный во время тушения пожара недалеко от Марселя
Пожарный во время тушения пожара недалеко от Марселя - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / BMPM/Fran'ois Etourneau
Пожарный во время тушения пожара недалеко от Марселя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города.
"Ночью в 00:40 (01:40 мск) обрушилось здание по адресу улица Тиволи, 17, в результате чего обрушилась и часть соседних домов, 15 и 19", — сообщил глава города Бенуа Пайан.
После обрушения, по его словам, возник пожар, что мешает направить спасателей и собак на поиски жертв и пострадавших, которые могут находиться под завалами.
На месте происшествия работают 100 спасателей. Жильцов соседних домов эвакуировали. Полиция, пожарные и представители городских властей пока не могут сказать, что стало причиной обрушения.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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