https://ria.ru/20230409/marsel-1864031152.html

В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом

В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом - РИА Новости, 09.04.2023

В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T06:17

2023-04-09T06:17

2023-04-09T08:55

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города. "Ночью в 00:40 (01:40 мск) обрушилось здание по адресу улица Тиволи, 17, в результате чего обрушилась и часть соседних домов, 15 и 19", — сообщил глава города Бенуа Пайан.После обрушения, по его словам, возник пожар, что мешает направить спасателей и собак на поиски жертв и пострадавших, которые могут находиться под завалами. На месте происшествия работают 100 спасателей. Жильцов соседних домов эвакуировали. Полиция, пожарные и представители городских властей пока не могут сказать, что стало причиной обрушения.

https://ria.ru/20230409/buryatiya-1864030769.html

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марсель, франция, в мире