https://ria.ru/20230409/lavina-1864082933.html
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека - РИА Новости, 09.04.2023
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:32
2023-04-09T16:32
2023-04-09T16:34
в мире
альпы
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали. Спасатели продолжают работу", - написал министр на своей странице в Twitter. По данным местного издания Dauphiné Libéré, в поисково-спасательной операции задействованы два вертолета.
https://ria.ru/20230316/lavina-1858408243.html
альпы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альпы, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
В мире, Альпы, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека
В Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека, несколько пострадали