https://ria.ru/20230409/lavina-1864082933.html

Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека

Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека - РИА Новости, 09.04.2023

Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T16:32

2023-04-09T16:32

2023-04-09T16:34

в мире

альпы

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали. Спасатели продолжают работу", - написал министр на своей странице в Twitter. По данным местного издания Dauphiné Libéré, в поисково-спасательной операции задействованы два вертолета.

https://ria.ru/20230316/lavina-1858408243.html

альпы

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, альпы, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции