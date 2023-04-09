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Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека - РИА Новости, 09.04.2023
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16:32 09.04.2023 (обновлено: 16:34 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/lavina-1864082933.html
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека - РИА Новости, 09.04.2023
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:32
2023-04-09T16:34
в мире
альпы
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали. Спасатели продолжают работу", - написал министр на своей странице в Twitter. По данным местного издания Dauphiné Libéré, в поисково-спасательной операции задействованы два вертолета.
https://ria.ru/20230316/lavina-1858408243.html
альпы
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Дарья Буймова
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в мире, альпы, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
В мире, Альпы, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
Из-за схода лавины в Альпах погибли четыре человека

В Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека, несколько пострадали

CC BY-SA 3.0 / Florian Pépellin / Альпы
Альпы - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Florian Pépellin /
Альпы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали. Спасатели продолжают работу", - написал министр на своей странице в Twitter.
По данным местного издания Dauphiné Libéré, в поисково-спасательной операции задействованы два вертолета.
Отдыхающие на горнолыжном курорте в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Сочи на горнолыжном курорте сошла лавина
16 марта, 18:31
 
В миреАльпыЖеральд ДарманенМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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