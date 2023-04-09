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Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников - РИА Новости, 09.04.2023
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09:41 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/keshbek-1864044459.html
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников - РИА Новости, 09.04.2023
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:41
2023-04-09T09:41
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников. "Кешбэк за образование: с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году. Размер субсидии - до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг. Собянин добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Приём заявок закончится 15 июня. Как уточняется, с 2020 года, с момента появления программы, одобрено свыше 740 заявок, а компании смогли возместить 223 миллиона рублей.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников

Московские компании и ИП смогут получить до 95 процентов кешбэка на обучение сотрудников

© iStock.com / Aja KoskaМужчина в офисе
Мужчина в офисе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© iStock.com / Aja Koska
Мужчина в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников.
"Кешбэк за образование: с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году. Размер субсидии - до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг.
Собянин добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Приём заявок закончится 15 июня.
Как уточняется, с 2020 года, с момента появления программы, одобрено свыше 740 заявок, а компании смогли возместить 223 миллиона рублей.
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