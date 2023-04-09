https://ria.ru/20230409/keshbek-1864044459.html
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников - РИА Новости, 09.04.2023
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:41
2023-04-09T09:41
2023-04-09T09:41
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников. "Кешбэк за образование: с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году. Размер субсидии - до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг. Собянин добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Приём заявок закончится 15 июня. Как уточняется, с 2020 года, с момента появления программы, одобрено свыше 740 заявок, а компании смогли возместить 223 миллиона рублей.
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москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников
Московские компании и ИП смогут получить до 95 процентов кешбэка на обучение сотрудников
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил
, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников.
"Кешбэк за образование: с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году. Размер субсидии - до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию", - написал Собянин
в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг.
Собянин добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Приём заявок закончится 15 июня.
Как уточняется, с 2020 года, с момента появления программы, одобрено свыше 740 заявок, а компании смогли возместить 223 миллиона рублей.
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