https://ria.ru/20230409/keshbek-1864044459.html

Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников

Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников - РИА Новости, 09.04.2023

Московские компании смогут получить кешбэк на обучение сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T09:41

2023-04-09T09:41

2023-04-09T09:41

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и ИП (индивидуальные предприниматели - ред.) смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников. "Кешбэк за образование: с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году. Размер субсидии - до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг. Собянин добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Приём заявок закончится 15 июня. Как уточняется, с 2020 года, с момента появления программы, одобрено свыше 740 заявок, а компании смогли возместить 223 миллиона рублей.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин