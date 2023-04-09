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КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов - РИА Новости, 09.04.2023
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20:32 09.04.2023 (обновлено: 20:35 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/iran-1864103217.html
КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов
КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов - РИА Новости, 09.04.2023
КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провел успешные испытания высокоточного дрона-камикадзе дальнего радиуса действия,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T20:32
2023-04-09T20:35
в мире
иран
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провел успешные испытания высокоточного дрона-камикадзе дальнего радиуса действия, оснащенного боеголовкой массой 50 килограммов. Он добавил, что дрон получил название "Meraj-532", на нем установлен поршневой двигатель, его дальность полета в одну сторону составляет 450 км. По его словам, БПЛА оснащен 50-килограммовой боеголовкой "Этот дрон способен летать на высоте 12 000 (около 3,6 тысячи метров) футов в течение 3 часов. Запуск дрона осуществляется с любого автомобиля", - подчеркнул иранский военный.
https://ria.ru/20230324/ssha-1860253357.html
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в мире, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Корпус стражей исламской революции
КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов

КСИР Ирана провел успешные испытания дрона-камикадзе с боеголовкой массой в 50 килограммов

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты КСИР в Тегеране, Иран
Солдаты КСИР в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты КСИР в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провел успешные испытания высокоточного дрона-камикадзе дальнего радиуса действия, оснащенного боеголовкой массой 50 килограммов.
«
"Этот беспилотник является одним из серии дронов-камикадзе Сухопутных войск КСИР, которая была разработана и произведена молодыми специалистами", - приводит агентство Tasnim слова главы организации по исследованиям и самообеспечению сухопутных сил КСИР Али Кухестани.
Он добавил, что дрон получил название "Meraj-532", на нем установлен поршневой двигатель, его дальность полета в одну сторону составляет 450 км. По его словам, БПЛА оснащен 50-килограммовой боеголовкой
"Этот дрон способен летать на высоте 12 000 (около 3,6 тысячи метров) футов в течение 3 часов. Запуск дрона осуществляется с любого автомобиля", - подчеркнул иранский военный.
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