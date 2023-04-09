https://ria.ru/20230409/iran-1864103217.html

КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов

КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов - РИА Новости, 09.04.2023

КСИР Ирана провел испытания дрона-камикадзе с боеголовкой в 50 килограммов

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провел успешные испытания высокоточного дрона-камикадзе дальнего радиуса действия,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T20:32

2023-04-09T20:32

2023-04-09T20:35

в мире

иран

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провел успешные испытания высокоточного дрона-камикадзе дальнего радиуса действия, оснащенного боеголовкой массой 50 килограммов. Он добавил, что дрон получил название "Meraj-532", на нем установлен поршневой двигатель, его дальность полета в одну сторону составляет 450 км. По его словам, БПЛА оснащен 50-килограммовой боеголовкой "Этот дрон способен летать на высоте 12 000 (около 3,6 тысячи метров) футов в течение 3 часов. Запуск дрона осуществляется с любого автомобиля", - подчеркнул иранский военный.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860253357.html

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в мире, иран, корпус стражей исламской революции