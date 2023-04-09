https://ria.ru/20230409/inflyatsiya-1864030513.html

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции - РИА Новости, 09.04.2023

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

Россия с годовой инфляцией в 10,99% в феврале заняла 50-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом самые высокие значения были в Ливане и... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T06:06

2023-04-09T06:06

2023-04-09T06:06

ливан

аргентина

оон

зимбабве

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия с годовой инфляцией в 10,99% в феврале заняла 50-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом самые высокие значения были в Ливане и Аргентине, следует из расчетов РИА Новости. Наиболее высокая инфляция в годовом выражении была зафиксирована в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%). Зимбабве, которая еще месяц назад была лидером рейтинга с инфляцией в 230%, в феврале опустилась на третью строчку с 92,3%. В пятерке "антилидеров" также находились Судан с темпами роста цен в 63,3% и Суринам с 58%. В конце зимы максимальные значения инфляции в Европе были в Молдавии (25,9%), Венгрии (25,4%) и на Украине (24,9%), а наиболее низкие - в Швейцарии и Лихтенштейне на уровне 3,4%. На Ближнем Востоке лидерами по росту цен стали Ливан, Турция (55,2%) и Египет (31,9%), при этом наиболее скромная инфляция была в Омане на уровне 1,9%. Среди стран Азии сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли в Шри-Ланке (53,6%), Лаосе (41,3%) и Пакистане (31,5%). В Китае по итогам февраля была зафиксирована самая низкая инфляция в регионе и в мире - лишь 1%. При этом в конце зимы стран с дефляцией на планете не осталось. В целом половина стран мира в феврале фиксировали темпы роста цен выше 8,7%, сюда входит и Россия с показателем 10,99%, расположившаяся на 50-м месте. Ее соседи в рейтинге - Маврикий (11%) и Австрия (10,9%). Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 143 страны, по состоянию на начало апреля раскрывшие данные за февраль.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

https://ria.ru/20230329/inflyatsiya-1861556301.html

ливан

аргентина

зимбабве

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ливан, аргентина, оон, зимбабве