СМИ обвинили главу Евросовета в излишних тратах на зарубежные поездки
Европейские СМИ обвинили главу Евросовета Мишеля в излишних тратах на зарубежные поездки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Французская газета Monde сообщила о небывалом росте расходов председателя Европейского совета Шарля Мишеля на зарубежные поездки.
"Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолетов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов", — пишет издание.
В статье отмечается, что после снятия ограничений из-за коронавируса Мишель активно путешествовал, в том числе посетил такие города, как Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доха, Токио, а также многие европейские столицы. Как указывает бельгийское издание Soir, в бюджете на следующий год расходы на деятельность главы Евросовета должны вырасти еще на 27,5 процента и составят 2,6 миллиона евро. На поездки планируется потратить почти два миллиона евро, что значительно выше уровня трат его предшественников, которым на зарубежные визиты хватало полмиллиона.
В кабинете Мишеля напомнили, что в качестве главы Евросовета он должен представлять ЕС на международной арене в условиях, когда внешнеполитическая активность союза значительно выросла на фоне украинского кризиса. В частности, есть необходимость объяснять партнерам важность санкций со стороны Брюсселя.
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"Он должен председательствовать на заседаниях Евросовета (саммитах ЕС. — Прим. ред.), а также представлять Евросоюз на международной арене в соответствии с Лиссабонским договором, это особенно очевидно ввиду ситуации, с которой мы сталкиваемся", — сообщил изданию представитель кабинета Мишеля.
Он напомнил, что собственным авиапарком европейские институты, в отличие от государств-членов, не располагают. Использование частного самолета для поездки в Китай в окружении Мишеля объяснили "карантинными ограничениями" в этой стране.
В то же время бельгийский телеканал RTBF объясняет международную активность Мишеля его конкуренцией с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая также недавно посетила Пекин. По данным СМИ, европейские обозреватели видят в его поездках "гонку за известность", чтобы представлять ЕС.