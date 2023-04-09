https://ria.ru/20230409/ekonomika-1864040831.html
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса - РИА Новости, 09.04.2023
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса
Продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение стали главными причинами наступающего... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:08
2023-04-09T09:08
2023-04-09T13:35
экономика
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россия
европа
михаил задорнов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение стали главными причинами наступающего мирового кризиса, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. "Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги, по сути, ничего не стоили больше десяти лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под один-два процента, например под венчурные проекты, и рассчитывать, что за десять лет твои идеи окупятся", — прокомментировал он вопрос о причинах накопления дисбалансов. Второй причиной стали программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США, которые накачивали экономики бесплатными деньгами. Третьей причиной Задорнов назвал пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос. "Четвертое, это торговые войны и протекционизм — выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков", — указал он.Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, — это пятый "штрих" наступающего мирового кризиса. Ранее Задорнов подчеркивал, что мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, причем за этот срок накоплены огромные дисбалансы.
https://ria.ru/20230409/krizis-1864034007.html
https://ria.ru/20221122/konflikt-1833400459.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, европа, михаил задорнов, ецб, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Россия, Европа, Михаил Задорнов, ЕЦБ, Федеральная резервная система США
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса
Экс-министр финансов Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение стали главными причинами наступающего мирового кризиса, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
"Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США
, так и в Европе
, то есть деньги, по сути, ничего не стоили больше десяти лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под один-два процента, например под венчурные проекты, и рассчитывать, что за десять лет твои идеи окупятся", — прокомментировал он вопрос о причинах накопления дисбалансов.
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Второй причиной стали программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ
и ФРС
США, которые накачивали экономики бесплатными деньгами. Третьей причиной Задорнов назвал пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос.
"Четвертое, это торговые войны и протекционизм — выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков", — указал он.
Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, — это пятый "штрих" наступающего мирового кризиса.
Ранее Задорнов подчеркивал, что мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, причем за этот срок накоплены огромные дисбалансы.
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