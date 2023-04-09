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Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса - РИА Новости, 09.04.2023
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09:08 09.04.2023 (обновлено: 13:35 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/ekonomika-1864040831.html
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса - РИА Новости, 09.04.2023
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса
Продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение стали главными причинами наступающего... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:08
2023-04-09T13:35
экономика
сша
россия
европа
михаил задорнов
ецб
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение стали главными причинами наступающего мирового кризиса, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. "Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги, по сути, ничего не стоили больше десяти лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под один-два процента, например под венчурные проекты, и рассчитывать, что за десять лет твои идеи окупятся", — прокомментировал он вопрос о причинах накопления дисбалансов. Второй причиной стали программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США, которые накачивали экономики бесплатными деньгами. Третьей причиной Задорнов назвал пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос. "Четвертое, это торговые войны и протекционизм — выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков", — указал он.Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, — это пятый "штрих" наступающего мирового кризиса. Ранее Задорнов подчеркивал, что мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, причем за этот срок накоплены огромные дисбалансы.
https://ria.ru/20230409/krizis-1864034007.html
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экономика, сша, россия, европа, михаил задорнов, ецб, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Россия, Европа, Михаил Задорнов, ЕЦБ, Федеральная резервная система США
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса

Экс-министр финансов Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил Задорнов
Президент-председатель правления ПАО Банк ФК Открытие Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Президент-председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил Задорнов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение стали главными причинами наступающего мирового кризиса, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
"Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги, по сути, ничего не стоили больше десяти лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под один-два процента, например под венчурные проекты, и рассчитывать, что за десять лет твои идеи окупятся", — прокомментировал он вопрос о причинах накопления дисбалансов.
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Второй причиной стали программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США, которые накачивали экономики бесплатными деньгами. Третьей причиной Задорнов назвал пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос.
"Четвертое, это торговые войны и протекционизм — выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков", — указал он.
Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, — это пятый "штрих" наступающего мирового кризиса.
Ранее Задорнов подчеркивал, что мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, причем за этот срок накоплены огромные дисбалансы.
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