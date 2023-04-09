https://ria.ru/20230409/briks-1864022384.html
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 09.04.2023
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС
Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T01:45
2023-04-09T01:45
2023-04-09T03:01
брикс
тунис (страна)
абдельмаджид теббун
жозеп боррель
мвф
евросоюз
китай
юар
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ТУНИС, 9 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук.Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. Он подчеркнул, что сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, в середине 1980-х годов привел к протестам, в ходе которых погибли сотни людей.МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размера 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в Брюсселе раскритиковали власти Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. ЕС призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права,... которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года".Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента обретения независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.
https://ria.ru/20230212/tunis-1851502252.html
https://ria.ru/20230408/briks-1863915394.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230408/briks-1863916579.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, тунис (страна), абдельмаджид теббун, жозеп боррель, мвф, евросоюз, китай, юар, в мире
БРИКС, Тунис (страна), Абдельмаджид Теббун, Жозеп Боррель, МВФ, Евросоюз, Китай, ЮАР, В мире
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС
Политик бен Мабрук: Тунис рассматривает возможность переговоров по вступлению в БРИКС
ТУНИС, 9 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук.
«
"У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается", - сказал он, сославшись на осведомленные источники в правительстве страны.
Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. Он подчеркнул, что сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, в середине 1980-х годов привел к протестам, в ходе которых погибли сотни людей.
Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов
МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размера 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.
Как ранее заявил верховный представитель ЕС
по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель
, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу
. Также в Брюсселе раскритиковали власти Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. ЕС призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права,... которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года".
Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР
Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента обретения независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
БРИКС объединяет Бразилию
, Россию
, Индию
, Китай
и ЮАР
. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина
, Иран
, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия
, Турция
, Саудовская Аравия
, Египет
. Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун
заявлял, что его страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.
В ЮАР заявили, что ожидают приезд Путина на саммит БРИКС в августе