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Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 09.04.2023
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01:45 09.04.2023 (обновлено: 03:01 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/briks-1864022384.html
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 09.04.2023
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС
Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T01:45
2023-04-09T03:01
брикс
тунис (страна)
абдельмаджид теббун
жозеп боррель
мвф
евросоюз
китай
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ТУНИС, 9 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук.Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. Он подчеркнул, что сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, в середине 1980-х годов привел к протестам, в ходе которых погибли сотни людей.МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размера 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в Брюсселе раскритиковали власти Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. ЕС призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права,... которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года".Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента обретения независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.
https://ria.ru/20230212/tunis-1851502252.html
https://ria.ru/20230408/briks-1863915394.html
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брикс, тунис (страна), абдельмаджид теббун, жозеп боррель, мвф, евросоюз, китай, юар, в мире
БРИКС, Тунис (страна), Абдельмаджид Теббун, Жозеп Боррель, МВФ, Евросоюз, Китай, ЮАР, В мире
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС

Политик бен Мабрук: Тунис рассматривает возможность переговоров по вступлению в БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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ТУНИС, 9 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук.
«

"У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается", - сказал он, сославшись на осведомленные источники в правительстве страны.

Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. Он подчеркнул, что сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, в середине 1980-х годов привел к протестам, в ходе которых погибли сотни людей.
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МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размера 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.
Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в Брюсселе раскритиковали власти Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. ЕС призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права,... которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года".
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БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.
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БРИКСТунис (страна)Абдельмаджид ТеббунЖозеп БоррельМВФЕвросоюзКитайЮАРВ мире
 
 
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