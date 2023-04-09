https://ria.ru/20230409/blogery-1864094950.html
В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами
В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами - РИА Новости, 09.04.2023
В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами
Фудмолл Vokzal 1853 в Санкт-Петербурге, где в воскресенье проходила встреча с блогерами Марьяной и Машей Lil P, опроверг информацию о пострадавших из-за давки... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:11
2023-04-09T19:11
2023-04-09T19:11
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864094579_0:62:762:491_1920x0_80_0_0_b31b45e5ae5ae814ce5f42c2e854b88f.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Фудмолл Vokzal 1853 в Санкт-Петербурге, где в воскресенье проходила встреча с блогерами Марьяной и Машей Lil P, опроверг информацию о пострадавших из-за давки детях. Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в воскресенье на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil P на площадке Vokzal 1853 якобы произошла давка и пострадали как минимум пятеро детей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фудмолла Vokzal 1853, организатором встречи с блогерами является ООО "Волшебный Мир". Площадка была предоставлена организатору безвозмездно. Там отметили, что со стороны службы безопасности фудмолла, как и на всех крупных мероприятиях с большим количеством гостей, в зону сцены были дополнительно выделены сотрудники службы безопасности и поставлены фан-барьеры для безопасности. "После образования чрезмерного количества людей в зоне сцены, было принято решение службой безопасности фудмолла, о прекращении мероприятия раньше времени, во избежание давки среди поклонников творчества блогеров. Жертв и пострадавших среди участников мероприятия нет", - сообщили в пресс-службе. Крупнейший в России и Европе фудмолл Vokzal 1853 расположен в историческом здании упраздненного Варшавского вокзала в Петербурге. Здесь представлены десятки ресторанов на 4 тысячи посадочных мест и большая event-зона на 2,5 тысячи гостей. Варшавский вокзал построен в 1852-1853 годах по проекту архитектора Ксаверия Скаржинского для железной дороги от столицы до царской резиденции в Гатчине. В мае 2001 года вокзал был закрыт на реконструкцию, после которой в нем появился торгово-развлекательный комплекс. В настоящее время бывшие перроны и подъездные пути Варшавского вокзала полностью застроены жилыми комплексами, а из исторической застройки остались здание вокзала, два пакгауза и водонапорная башня.
https://ria.ru/20230408/milokhin-1863960672.html
https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864094579_0:21:762:593_1920x0_80_0_0_4236848bd2d1af5186f6bd29916b133c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами
В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil P
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Фудмолл Vokzal 1853 в Санкт-Петербурге, где в воскресенье проходила встреча с блогерами Марьяной и Машей Lil P, опроверг информацию о пострадавших из-за давки детях.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в воскресенье на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil P на площадке Vokzal 1853 якобы произошла давка и пострадали как минимум пятеро детей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фудмолла Vokzal 1853, организатором встречи с блогерами является ООО "Волшебный Мир". Площадка была предоставлена организатору безвозмездно. Там отметили, что со стороны службы безопасности фудмолла, как и на всех крупных мероприятиях с большим количеством гостей, в зону сцены были дополнительно выделены сотрудники службы безопасности и поставлены фан-барьеры для безопасности.
"После образования чрезмерного количества людей в зоне сцены, было принято решение службой безопасности фудмолла, о прекращении мероприятия раньше времени, во избежание давки среди поклонников творчества блогеров. Жертв и пострадавших среди участников мероприятия нет", - сообщили в пресс-службе.
Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией
Крупнейший в России
и Европе
фудмолл Vokzal 1853 расположен в историческом здании упраздненного Варшавского вокзала в Петербурге. Здесь представлены десятки ресторанов на 4 тысячи посадочных мест и большая event-зона на 2,5 тысячи гостей.
Варшавский вокзал построен в 1852-1853 годах по проекту архитектора Ксаверия Скаржинского для железной дороги от столицы до царской резиденции в Гатчине
. В мае 2001 года вокзал был закрыт на реконструкцию, после которой в нем появился торгово-развлекательный комплекс. В настоящее время бывшие перроны и подъездные пути Варшавского вокзала полностью застроены жилыми комплексами, а из исторической застройки остались здание вокзала, два пакгауза и водонапорная башня.
Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих