https://ria.ru/20230409/blogery-1864094950.html

В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами

В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами - РИА Новости, 09.04.2023

В Петербурге опровергли сообщение о давке на встрече с блогерами

Фудмолл Vokzal 1853 в Санкт-Петербурге, где в воскресенье проходила встреча с блогерами Марьяной и Машей Lil P, опроверг информацию о пострадавших из-за давки... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T19:11

2023-04-09T19:11

2023-04-09T19:11

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Фудмолл Vokzal 1853 в Санкт-Петербурге, где в воскресенье проходила встреча с блогерами Марьяной и Машей Lil P, опроверг информацию о пострадавших из-за давки детях. Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в воскресенье на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil P на площадке Vokzal 1853 якобы произошла давка и пострадали как минимум пятеро детей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фудмолла Vokzal 1853, организатором встречи с блогерами является ООО "Волшебный Мир". Площадка была предоставлена организатору безвозмездно. Там отметили, что со стороны службы безопасности фудмолла, как и на всех крупных мероприятиях с большим количеством гостей, в зону сцены были дополнительно выделены сотрудники службы безопасности и поставлены фан-барьеры для безопасности. "После образования чрезмерного количества людей в зоне сцены, было принято решение службой безопасности фудмолла, о прекращении мероприятия раньше времени, во избежание давки среди поклонников творчества блогеров. Жертв и пострадавших среди участников мероприятия нет", - сообщили в пресс-службе. Крупнейший в России и Европе фудмолл Vokzal 1853 расположен в историческом здании упраздненного Варшавского вокзала в Петербурге. Здесь представлены десятки ресторанов на 4 тысячи посадочных мест и большая event-зона на 2,5 тысячи гостей. Варшавский вокзал построен в 1852-1853 годах по проекту архитектора Ксаверия Скаржинского для железной дороги от столицы до царской резиденции в Гатчине. В мае 2001 года вокзал был закрыт на реконструкцию, после которой в нем появился торгово-развлекательный комплекс. В настоящее время бывшие перроны и подъездные пути Варшавского вокзала полностью застроены жилыми комплексами, а из исторической застройки остались здание вокзала, два пакгауза и водонапорная башня.

https://ria.ru/20230408/milokhin-1863960672.html

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, происшествия