https://ria.ru/20230409/avto-1864035187.html
Госзаказчики в России в первом квартале предпочитали китайские авто
Госзаказчики в России в первом квартале предпочитали китайские авто - РИА Новости, 09.04.2023
Госзаказчики в России в первом квартале предпочитали китайские авто
Государственные заказчики в первом квартале 2023 года стали закупать китайские машины вместо ушедших из РФ европейских, всплеска интереса к отечественному... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:12
2023-04-09T08:12
2023-04-09T08:12
экономика
авто
россия
renault s.a
группа газ
автоваз
lada vesta
renault clio
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Государственные заказчики в первом квартале 2023 года стали закупать китайские машины вместо ушедших из РФ европейских, всплеска интереса к отечественному автопрому не зафиксировано, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Торги". По данным экспертов, закупки европейских машин практически прекратились. Так, в первом квартале 2022 года состоялось 22 тендера на закупку автомобилей Renault, а в этом году - только 2 тендера. "Вместо Европы госзаказчики обратились к китайским производителям. На автомобили Haval объявили 8 тендеров, в прошлом году - только 1. На продукцию Chery - 3, год назад тендеров вовсе не было. На автомобили Geely - 2 закупки, в прошлом году их также не закупали. Таким образом, интерес государства к китайским концернам прослеживается явно", - сообщил эксперт "Контур.Торгов" Василий Данильчик. При этом спрос государства на российские автомобили остается в целом стабильным. Два основных игрока - ГАЗ и "АвтоВАЗ": на продукцию первого объявили 156 закупок (годом ранее - 128), а объем тендеров на закупку Lada снизился с 164 до 152, уточнили аналитики. В целом количество и сумма госторгов на покупку автомобилей в первом квартале год к году снизились: на 14,8% - с 3812 до 3245 процедур и на 17,7% - с 41,6 миллиарда до 34,2 миллиарда рублей соответственно. Уменьшилось и количество поставщиков, заключивших контракты на поставку автомобилей - на 19,1%.
https://ria.ru/20230407/avto-1863628434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, renault s.a, группа газ, автоваз, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Россия, Renault S.A, Группа ГАЗ, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio
Госзаказчики в России в первом квартале предпочитали китайские авто
Аналитики: госзаказчики в России в первом квартале предпочитали китайские авто европейским
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Государственные заказчики в первом квартале 2023 года стали закупать китайские машины вместо ушедших из РФ европейских, всплеска интереса к отечественному автопрому не зафиксировано, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Торги".
По данным экспертов, закупки европейских машин практически прекратились. Так, в первом квартале 2022 года состоялось 22 тендера на закупку автомобилей Renault
, а в этом году - только 2 тендера.
Доля китайских авто на российском рынке увеличилась более чем в два раза
"Вместо Европы госзаказчики обратились к китайским производителям. На автомобили Haval объявили 8 тендеров, в прошлом году - только 1. На продукцию Chery - 3, год назад тендеров вовсе не было. На автомобили Geely - 2 закупки, в прошлом году их также не закупали. Таким образом, интерес государства к китайским концернам прослеживается явно", - сообщил эксперт "Контур.Торгов" Василий Данильчик.
При этом спрос государства на российские автомобили остается в целом стабильным. Два основных игрока - ГАЗ
и "АвтоВАЗ
": на продукцию первого объявили 156 закупок (годом ранее - 128), а объем тендеров на закупку L
ada снизился с 164 до 152, уточнили аналитики.
В целом количество и сумма госторгов на покупку автомобилей в первом квартале год к году снизились: на 14,8% - с 3812 до 3245 процедур и на 17,7% - с 41,6 миллиарда до 34,2 миллиарда рублей соответственно. Уменьшилось и количество поставщиков, заключивших контракты на поставку автомобилей - на 19,1%.
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