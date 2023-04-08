https://ria.ru/20230408/zaes-1863912144.html

СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС

СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС

Украинские войска в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пишет британская газета Times. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T04:11

2023-04-08T04:11

2023-04-08T08:22

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энергодар

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сергей шойгу

запорожская аэс

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в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пишет британская газета Times.По данным издания, в операции участвовала группировка численностью около 600 военнослужащих из элитных подразделений. Они были вооружены, в частности, крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19. Военные должны были "начать штурм, чтобы отбить Запорожскую атомную электростанцию".Как отмечает газета, Киев ранее не признавал факта атаки на ЗАЭС, но участники операции, в том числе из военной разведки и военно-морского флота, рассказали изданию об этой попытке захвата станции. Один из украинских офицеров при этом признался, что у Запорожской АЭС организована "очень плотная оборона".Девятнадцатого октября в Минобороны России сообщили, что российские войска рано утром в тот же день уничтожили украинский десант, пытавшийся на 37 лодках и катерах захватить Запорожскую АЭС. Потери противника составили 90 человек и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем рассеяли в акватории Каховского водохранилища.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по ЗАЭС.

https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html

https://ria.ru/20230407/zaes-1863858060.html

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россия, энергодар, киев, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, в мире