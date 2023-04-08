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СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2023
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04:11 08.04.2023 (обновлено: 08:22 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/zaes-1863912144.html
СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС
СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС
Украинские войска в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пишет британская газета Times. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T04:11
2023-04-08T08:22
россия
энергодар
киев
сергей шойгу
запорожская аэс
магатэ
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пишет британская газета Times.По данным издания, в операции участвовала группировка численностью около 600 военнослужащих из элитных подразделений. Они были вооружены, в частности, крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19. Военные должны были "начать штурм, чтобы отбить Запорожскую атомную электростанцию".Как отмечает газета, Киев ранее не признавал факта атаки на ЗАЭС, но участники операции, в том числе из военной разведки и военно-морского флота, рассказали изданию об этой попытке захвата станции. Один из украинских офицеров при этом признался, что у Запорожской АЭС организована "очень плотная оборона".Девятнадцатого октября в Минобороны России сообщили, что российские войска рано утром в тот же день уничтожили украинский десант, пытавшийся на 37 лодках и катерах захватить Запорожскую АЭС. Потери противника составили 90 человек и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем рассеяли в акватории Каховского водохранилища.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по ЗАЭС.
https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html
https://ria.ru/20230407/zaes-1863858060.html
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россия, энергодар, киев, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, в мире
Россия, Энергодар, Киев, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире
СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС

Times: 600 солдат ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пишет британская газета Times.
По данным издания, в операции участвовала группировка численностью около 600 военнослужащих из элитных подразделений. Они были вооружены, в частности, крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19. Военные должны были "начать штурм, чтобы отбить Запорожскую атомную электростанцию".
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Как отмечает газета, Киев ранее не признавал факта атаки на ЗАЭС, но участники операции, в том числе из военной разведки и военно-морского флота, рассказали изданию об этой попытке захвата станции. Один из украинских офицеров при этом признался, что у Запорожской АЭС организована "очень плотная оборона".
Девятнадцатого октября в Минобороны России сообщили, что российские войска рано утром в тот же день уничтожили украинский десант, пытавшийся на 37 лодках и катерах захватить Запорожскую АЭС. Потери противника составили 90 человек и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем рассеяли в акватории Каховского водохранилища.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по ЗАЭС.
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