СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС
Times: 600 солдат ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пишет британская газета Times.
По данным издания, в операции участвовала группировка численностью около 600 военнослужащих из элитных подразделений. Они были вооружены, в частности, крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19. Военные должны были "начать штурм, чтобы отбить Запорожскую атомную электростанцию".
Как отмечает газета, Киев ранее не признавал факта атаки на ЗАЭС, но участники операции, в том числе из военной разведки и военно-морского флота, рассказали изданию об этой попытке захвата станции. Один из украинских офицеров при этом признался, что у Запорожской АЭС организована "очень плотная оборона".
Девятнадцатого октября в Минобороны России сообщили, что российские войска рано утром в тот же день уничтожили украинский десант, пытавшийся на 37 лодках и катерах захватить Запорожскую АЭС. Потери противника составили 90 человек и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем рассеяли в акватории Каховского водохранилища.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по ЗАЭС.