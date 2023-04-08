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В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России - РИА Новости, 08.04.2023
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05:56 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/yuar-1863914555.html
В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России
В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России - РИА Новости, 08.04.2023
В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России
Южно-Африканская Республика считает справедливыми только те санкции, что были инициированы ООН, и выступает против односторонних санкций, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:56
2023-04-08T05:56
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика считает справедливыми только те санкции, что были инициированы ООН, и выступает против односторонних санкций, заявил РИА Новости шерпа страны в БРИКС Анил Суклал."Южная Африка не приветствует односторонние санкции. Мы - часть Организации Объединенных Наций и уважаем только санкции, одобренные ООН. ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся. Поэтому наши отношения с Россией крепки как никогда", - сказал Суклал.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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россия, китай, юар, оон, брикс, в мире
Россия, Китай, ЮАР, ООН, БРИКС, В мире
В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России

Шерпа ЮАР Суклал заявил, что страна выступает против односторонних санкций против России

© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Fotolia / hperry
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика считает справедливыми только те санкции, что были инициированы ООН, и выступает против односторонних санкций, заявил РИА Новости шерпа страны в БРИКС Анил Суклал.
"Южная Африка не приветствует односторонние санкции. Мы - часть Организации Объединенных Наций и уважаем только санкции, одобренные ООН. ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся. Поэтому наши отношения с Россией крепки как никогда", - сказал Суклал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Байден продлил на год "особые санкции" в отношении России
Вчера, 19:34
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
 
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