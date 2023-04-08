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В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России

В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России - РИА Новости, 08.04.2023

В ЮАР осудили односторонние санкции Запада против России

Южно-Африканская Республика считает справедливыми только те санкции, что были инициированы ООН, и выступает против односторонних санкций, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T05:56

2023-04-08T05:56

2023-04-08T05:56

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика считает справедливыми только те санкции, что были инициированы ООН, и выступает против односторонних санкций, заявил РИА Новости шерпа страны в БРИКС Анил Суклал."Южная Африка не приветствует односторонние санкции. Мы - часть Организации Объединенных Наций и уважаем только санкции, одобренные ООН. ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся. Поэтому наши отношения с Россией крепки как никогда", - сказал Суклал.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230407/sanktsii-1863874856.html

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