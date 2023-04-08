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В Петербурге на территории дамбы спасли исхудавшего детеныша тюленя

В Петербурге на территории дамбы спасли исхудавшего детеныша тюленя - РИА Новости, 08.04.2023

В Петербурге на территории дамбы спасли исхудавшего детеныша тюленя

Первого в этом году детеныша тюленя спасли на территории дамбы в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:07

2023-04-08T18:07

2023-04-08T21:47

хорошие новости

санкт-петербург

общество

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

репино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Первого в этом году детеныша тюленя спасли на территории дамбы в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Первого питомца — сильно исхудавшего серого тюлененка — доставили в Центр спасения на территории петербургского "Водоканала" в поселке Репино. Вес детеныша всего 15 килограммов, а в начале самостоятельной жизни малыш должен весить более 40 килограммов. Только с такой массой он не мерзнет в холодной воде и может учиться охоте на рыбу", — говорится в публикации.Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" будут оказывать квалифицированную помощь тюлененку. В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Сотрудники учреждения смогли спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20230331/filya-1862063845.html

https://ria.ru/20230329/losikha-1861641741.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, общество, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы, репино