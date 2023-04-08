В Петербурге на территории дамбы спасли исхудавшего детеныша тюленя
В Петербурге на территории дамбы спасли и направили на лечение исхудавшего детеныша тюленя
© Фото : Водоканал Санкт-ПетербургаДетеныш тюленя, доставиленный в Центр спасения на территории петербургского "Водоканала"
Детеныш тюленя, доставиленный в Центр спасения на территории петербургского "Водоканала"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Первого в этом году детеныша тюленя спасли на территории дамбы в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Первого питомца — сильно исхудавшего серого тюлененка — доставили в Центр спасения на территории петербургского "Водоканала" в поселке Репино. Вес детеныша всего 15 килограммов, а в начале самостоятельной жизни малыш должен весить более 40 килограммов. Только с такой массой он не мерзнет в холодной воде и может учиться охоте на рыбу", — говорится в публикации.
Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" будут оказывать квалифицированную помощь тюлененку.
В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Сотрудники учреждения смогли спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.