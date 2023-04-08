https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863939247.html

Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским

Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 08.04.2023

Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским

Желающие проститься с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским уже собираются на Троекуровском кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:02

2023-04-08T11:02

2023-04-08T11:03

владлен татарский

москва

общество

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Желающие проститься с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским уже собираются на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Прощание с погибшим военкором состоится в субботу в 12 часов дня в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщалось в телеграм-канале военкора. На входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы. Желающих проститься с Татарским тщательно осматривают. Также перекрыт Троекуровский проезд. На съезде на него со стороны Вяземской улицы дежурит экипаж ДПС. По пути к кладбищу выставлено оцепление из росгвардейцев, тротуары огорожены. Машины, заезжающие на территорию кладбища, также тщательно досматривают, в том числе с помощью полицейских собак. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.

https://ria.ru/20230408/sud-1863909869.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владлен татарский, москва, общество, взрыв в кафе в петербурге