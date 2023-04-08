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Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
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11:02 08.04.2023 (обновлено: 11:03 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863939247.html
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским
Желающие проститься с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским уже собираются на Троекуровском кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:02
2023-04-08T11:03
владлен татарский
москва
общество
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Желающие проститься с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским уже собираются на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Прощание с погибшим военкором состоится в субботу в 12 часов дня в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщалось в телеграм-канале военкора. На входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы. Желающих проститься с Татарским тщательно осматривают. Также перекрыт Троекуровский проезд. На съезде на него со стороны Вяземской улицы дежурит экипаж ДПС. По пути к кладбищу выставлено оцепление из росгвардейцев, тротуары огорожены. Машины, заезжающие на территорию кладбища, также тщательно досматривают, в том числе с помощью полицейских собак. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
https://ria.ru/20230408/sud-1863909869.html
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владлен татарский, москва, общество, взрыв в кафе в петербурге
Владлен Татарский, Москва, Общество, Взрыв в кафе в Петербурге
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским

Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Владленом Татарским

© Фото : РИАНовостиМосквичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : РИАНовости
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Желающие проститься с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским уже собираются на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Прощание с погибшим военкором состоится в субботу в 12 часов дня в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщалось в телеграм-канале военкора.
На входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы. Желающих проститься с Татарским тщательно осматривают.
Также перекрыт Троекуровский проезд. На съезде на него со стороны Вяземской улицы дежурит экипаж ДПС. По пути к кладбищу выставлено оцепление из росгвардейцев, тротуары огорожены. Машины, заезжающие на территорию кладбища, также тщательно досматривают, в том числе с помощью полицейских собак.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой
02:34
 
Владлен ТатарскийМоскваОбществоВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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