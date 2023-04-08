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Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе

Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе - РИА Новости, 08.04.2023

Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе

Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны, сообщил журналистам боец с позывным "Зенит". РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T21:48

2023-04-08T21:48

2023-04-08T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны, сообщил журналистам боец с позывным "Зенит". Ранее российский боец с позывным "Зенит" заявил журналистам о взятии в плен солдата территориальной обороны после штурма опорного пункта противника на кременском участке фронта. "На первой линии у них в основном стоит территориальная оборона, т.е войска ВСУ они берегут", - рассказал "Зенит". Он уточнил, что также на данном участке замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, однако основную часть составляют именно солдаты теробороны. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что к украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение из 81-й отдельной аэромобильной бригады, входящей в состав десантно-штурмовых войск украинской армии. В конце 2014 года и в начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016 года вела бои в авдеевской промзоне. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

кременная

украина

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в мире, донбасс, кременная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина