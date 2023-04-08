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Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/soldaty-1864008771.html
Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе
Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе - РИА Новости, 08.04.2023
Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе
Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны, сообщил журналистам боец с позывным "Зенит". РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T21:48
2023-04-08T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
кременная
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны, сообщил журналистам боец с позывным "Зенит". Ранее российский боец с позывным "Зенит" заявил журналистам о взятии в плен солдата территориальной обороны после штурма опорного пункта противника на кременском участке фронта. "На первой линии у них в основном стоит территориальная оборона, т.е войска ВСУ они берегут", - рассказал "Зенит". Он уточнил, что также на данном участке замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, однако основную часть составляют именно солдаты теробороны. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что к украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение из 81-й отдельной аэромобильной бригады, входящей в состав десантно-штурмовых войск украинской армии. В конце 2014 года и в начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016 года вела бои в авдеевской промзоне. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донбасс, кременная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Кременная, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Боец ВС России рассказал об обстановке на Кременском направлении в Донбассе

Боец ВС России рассказал, что Киев бросает солдат теробороны на линию фронта под Кременной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны, сообщил журналистам боец с позывным "Зенит".
Ранее российский боец с позывным "Зенит" заявил журналистам о взятии в плен солдата территориальной обороны после штурма опорного пункта противника на кременском участке фронта.
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"На первой линии у них в основном стоит территориальная оборона, т.е войска ВСУ они берегут", - рассказал "Зенит".
Он уточнил, что также на данном участке замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, однако основную часть составляют именно солдаты теробороны.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что к украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение из 81-й отдельной аэромобильной бригады, входящей в состав десантно-штурмовых войск украинской армии. В конце 2014 года и в начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016 года вела бои в авдеевской промзоне.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКременнаяВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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