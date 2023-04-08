https://ria.ru/20230408/sochi-1863922622.html

В Сочи начали переоборудовать зимние пляжи в летние

В Сочи начали переоборудовать зимние пляжи в летние - РИА Новости, 08.04.2023

В Сочи начали переоборудовать зимние пляжи в летние

Инфраструктуру сочинских зимних пляжей начали переоборудовать для летнего сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:44

2023-04-08T08:44

2023-04-08T08:44

сочи

алексей копайгородский

краснодарский край

новости - туризм

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СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Инфраструктуру сочинских зимних пляжей начали переоборудовать для летнего сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявлял, что город начал подготовку к активному летнему сезону. За год город-курорт планирует принять не менее 7 миллионов туристов. "На данный момент в Сочи идёт подготовка к открытию летних пляжей, ведутся работы по благоустройству пляжной инфраструктуры. В процессе, вся зимняя инфраструктура будет адаптирована в летнюю", - сказала собеседница агентства. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, в 2022 году власти оборудовали для отдыхающих порядка 172 пляжей, в этом году будут работать 180 пляжных территорий в разных районах Сочи. По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилла Ярыша, администрация Сочи также готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих. В межсезонье на территории Сочи традиционно открывают зимние пляжи, отмеченные флагами золотисто-жёлтого оттенка. На них переоборудуют инфраструктуру, учитывая частые штормы на курорте. В зонах отдыха начинают работать круглогодичные кафе с согревающими напитками, там же организуют площадки для тренировок, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой, а также детские площадки. Открытие сезона с летними пляжами, как правило, выпадает на первые числа июня.

https://ria.ru/20230407/krym-1863731309.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, алексей копайгородский, краснодарский край, новости - туризм