https://ria.ru/20230408/sluzhba-1864010721.html

Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ

Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023

Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ

Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в составе ВСУ. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T22:24

2023-04-08T22:24

2023-04-08T22:24

политика

украина

дмитрий гордон

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.Ранее Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса сообщил, что киевское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ. Новая кампания по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза, считает эксперт.* физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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2023

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политика, украина, дмитрий гордон, вооруженные силы украины, сша