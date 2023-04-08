https://ria.ru/20230408/sluzhba-1864010721.html
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ
Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в составе ВСУ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:24
2023-04-08T22:24
2023-04-08T22:24
политика
украина
дмитрий гордон
вооруженные силы украины
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_a888c16b3d3d43fb565301e58d14973f.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.Ранее Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса сообщил, что киевское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ. Новая кампания по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза, считает эксперт.* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230408/ukraina-1864008179.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_18277c42b8105655ab7d4db2d0289cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, дмитрий гордон, вооруженные силы украины, сша
Политика, Украина, Дмитрий Гордон, Вооруженные силы Украины, США
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не служат в ВСУ, поскольку живут в США