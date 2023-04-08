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Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
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22:24 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/sluzhba-1864010721.html
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ
Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в составе ВСУ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:24
2023-04-08T22:24
политика
украина
дмитрий гордон
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.Ранее Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса сообщил, что киевское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ. Новая кампания по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза, считает эксперт.* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230408/ukraina-1864008179.html
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политика, украина, дмитрий гордон, вооруженные силы украины, сша
Политика, Украина, Дмитрий Гордон, Вооруженные силы Украины, США
Украинский журналист Гордон* объяснил, почему его сыновья не вступили в ВСУ

Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не служат в ВСУ, поскольку живут в США

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, почему его дети не участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.
«
"У моего сына старшего заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт — ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине, они живут в Америке много лет", — сказал он в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".
Ранее Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса сообщил, что киевское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ. Новая кампания по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза, считает эксперт.
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ПолитикаУкраинаДмитрий ГордонВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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