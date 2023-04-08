https://ria.ru/20230408/shymkent-1863994149.html

Автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте

Автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте - РИА Новости, 08.04.2023

Автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте

Автобус без водителя покатился по склону и наехал на пешеходов в городе Шымкенте на юге Казахстана: четыре человека скончались, еще двое с травмами... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:59

2023-04-08T18:59

2023-04-08T19:18

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казахстан

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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Автобус без водителя покатился по склону и наехал на пешеходов в городе Шымкенте на юге Казахстана: четыре человека скончались, еще двое с травмами госпитализированы."Восьмого апреля примерно в 18.30 (15.30 мск) на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро" автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на шестерых пешеходов, находившихся на тротуаре", - говорится в пресс-релизе МВД республики.В ДТП две женщины и подросток погибли на месте, девочка скончалась в реанимационном отделении. Еще два человека находятся в больнице.Следователи установили, что водитель на конечной остановке маршрута вышел из автобуса и оставил его на ручном тормозе. В этот момент автобус покатился по склону и наехал на пешеходов.Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза исправности автобуса. Водитель водворен в изолятор временного содержания.

https://ria.ru/20230127/avariya-1848020741.html

https://ria.ru/20221111/dtp-1830790838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шымкент, в мире, казахстан