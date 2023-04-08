https://ria.ru/20230408/rpts-1863916737.html

В РПЦ рассказали о праздновании Лазаревой субботы

В РПЦ рассказали о праздновании Лазаревой субботы - РИА Новости, 08.04.2023

В РПЦ рассказали о праздновании Лазаревой субботы

Лазарева суббота, которую 8 апреля отмечают православные христиане в 2023 году, непосредственно связана с праздником Входа Господня в Иерусалим на следующий... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T07:09

2023-04-08T07:09

2023-04-08T07:09

религия

русская православная церковь

иисус христос

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лазарева суббота, которую 8 апреля отмечают православные христиане в 2023 году, непосредственно связана с праздником Входа Господня в Иерусалим на следующий день и предваряет дальнейшие евангельские события, именно поэтому апостол Иоанн описывает его с такой точностью, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до проявления там Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами. Апостол Иоанн Богослов очень четко связывал Лазарево воскресение и вход Господень в Иерусалим, рассказал Маркиш. "Люди встретили в Иерусалиме Спасителя с такой радостью, потому что знали, что он воскресил умершего, и, видимо, не последнего человека в Иерусалиме: они знали о его смерти и воскрешении его Спасителем… Это удивительное событие тот же апостол Иоанн Богослов описывает с протокольной точностью. Несколько евангельских событий описываются с детальностью, но здесь мы видим свидетельство очевидца, очень эмоциональное, потому что значение его столь велико в той трагедии, которая произошла через несколько дней после воскрешения Лазаря", – разъяснил иеромонах РИА Новости. Тем не менее, "если мы – христиане, мы помним, что самое главное в христианстве – не ветки верб, а лично Христос", заключил он. Празднование Лазаревой субботы началось в храмах вечером в пятницу (суточный богослужебный круг в Русской православной церкви традиционно начинается накануне вечером). В пятницу у православных христиан завершился 40-дневный Великий пост и началась Страстная неделя, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху – Воскресение Христово – в этом году в Русской православной церкви встретят 16 апреля. Страстная седмица – время особенно строгого поста, однако в Лазареву субботу верующим разрешается есть рыбную икру, растительное масло и пить вино, а на следующий день, в Вербное воскресенье, – есть рыбу.

https://ria.ru/20230403/susanin-1862678338.html

https://ria.ru/20230107/provokatsii-1843344654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, иисус христос