Это вам не шуба. Как селедку готовят в топовых ресторанах Москвы
© iStock.com / FotoatelieФоршмак из сельди с яйцом на ломтиках поджаренного хлеба
© iStock.com / Fotoatelie
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ее готовят на каждый день и по праздникам. По популярности салат "Сельдь под шубой" может соперничать с оливье, хотя поиск канонического рецепта — пустые хлопоты. Каждая хозяйка творит по-своему. В День селедки шеф-повара известных ресторанов рассказали РИА Новости о других простых и вкусных блюдах из рыбы, которую называют народной.
Сельдь под шубой с печным дымом от шеф-повара ресторана "Улей" Дениса Королькова
© Фото предоставлено рестораном "Улей"Сельдь под шубой от ресторана "Улей" в Суздале
© Фото предоставлено рестораном "Улей"
Сельдь под шубой от ресторана "Улей" в Суздале
Ингредиенты:
Картофель отварной — 60 г
Майонез домашний — 50 г
Морковь отварная — 30 г
Филе сельди — 60 г
Свекла отварная — 45 г
Яйцо куриное отварное — 25 г
Канапе:
Хлеб гречневый — 10 г
Чеснок — 2 г
Филе сельди — 20 г
Икра черная — 5 г
Лук салатный красный — 1 г
Укроп — 1 г
Масло с зеленью — 1 г
Украшение:
Икра черная — 10 г
Петрушка, укроп — 2 г
Масло с зеленью — 5 г
Способ приготовления:
В стеклянную банку выложить порезанные отварные овощи, сельдь и яйцо. Важна последовательность: картофель, морковь, филе сельди, картофель, филе сельди, потом свекла. Каждый слой промазать майонезом.
Сверху горкой — натертое яйцо, украсить икрой, укропом, петрушкой и зеленым маслом. Перед подачей необходимо наполнить банку дымом и закатать.
Отдельно сделайте три канапе с сельдью на гречневой гренке, украсьте их икрой, луком и зеленью.
Форшмак от бренд-шефа ресторана Dizengof/99 Виктора Синельникова
© Фото предоставлено рестораном Dizengof/99Форшмак от ресторана Dizengof 99
© Фото предоставлено рестораном Dizengof/99
Форшмак от ресторана Dizengof 99
Ингредиенты:
Филе сельди — 250 г
Лук красный — 50 г
Яблоко — 200 г
Масло сливочное — 70 г
Яйцо — 3 штуки
Майонез — 70 г
Ингредиенты для майонеза:
Яйцо — 3 штуки
Масло растительное — 200 г
Соль — 5 г
Горчица дижонская — 10 г
Масло оливковое — 10 г
Лимонный сок — 10 г
Способ приготовления:
Яйца отварить и измельчить. Добавить остальные ингредиенты, нарезанные мелкими кубиками, а также сливочное масло комнатной температуры.
Для майонеза венчиком смешать яйцо с горчицей, солью и лимонным соком, влить растительное масло. Должна образоваться густая эмульсия. Можно приправить оливковым маслом, солью, лимонным соком.
Полученную смесь выложить на тарелку, полить оливковым маслом, посыпать зеленым луком и подать с ломтиками бородинского хлеба.
Сельдь с теплым картофелем и хреном от шеф-повара ресторана северной кухни "Экспедиция" Юрия Сысоева
© Фото предоставлено рестораном "Экспедиция"Блюдо из сельди от ресторана "Экспедиция"
© Фото предоставлено рестораном "Экспедиция"
Блюдо из сельди от ресторана "Экспедиция"
Ингредиенты:
Олюторская сельдь — 4 штуки
Картофель — 500 г
Хрен — 10 г
Для рассола:
Вода — 2 литра
Сахар — 60 г
Соль морская — 140 г
Лавровый лист — 3 штуки
Перец душистый горошек — 4 штуки
Гвоздика — 3 штуки
Корица — по вкусу
Способ приготовления:
Олюторскую сельдь промыть, просушить. Воду довести до кипения, добавить специи, остудить, залить рыбу и оставить в холодильнике на пять дней.
Филе порезать на кусочки и подавать с порубленным хреном и теплым молодым картофелем.
Форшмак из черноморской сельди от шеф-повара ресторана 1870 Abrau-Durso Wine & Food Павла Тарасова
© Depositphotos.com / Lena_ZajchikovaФоршмак из сельди
© Depositphotos.com / Lena_Zajchikova
Форшмак из сельди
Ингредиенты:
Филе сельди — 200 г
Лук фри — 30 г
Яичный белок — 80 г
Сливочный сыр — 90 г
Яблоко зеленое — 30 г
Способ приготовления:
Филе сельди и яичный белок нарезать мелкими кубиками. Добавить лук фри и сливочный сыр. При подаче сверху положить мелко нарезанное яблоко.
Роллы "Сельдь под шубой" от шеф-повара ресторана историко-культурного комплекса "Вятское" Ярославской области Маруси Червяковой
© Фото предоставлено рестораном села Вятское Ярославской областиРоллы "Селедка под шубой"
© Фото предоставлено рестораном села Вятское Ярославской области
Роллы "Селедка под шубой"
Ингредиенты:
Свекла — 100 г
Морковь — 30 г
Майонез — 40 г
Сельдь — 100 г
Красный лук — 30 г
Яйцо — 1 штука
Способ приготовления:
Из запеченной свеклы нарезать восемь слайсов. Выложить на пленку в два ряда вплотную.
Сверху — порезанная соломкой запеченная морковь и картошка, мелкая крошка красного лука, полоска майонеза, сельдь и яйцо.
Пленкой закрутить ролл, сформировать его и уплотнить.
Отправить в холодильник на шесть часов.
Перед подачей снять пленку и порезать ролл на небольшие порции.