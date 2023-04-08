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Это вам не шуба. Как селедку готовят в топовых ресторанах Москвы

Это вам не шуба. Как селедку готовят в топовых ресторанах Москвы - РИА Новости, 08.04.2023

Это вам не шуба. Как селедку готовят в топовых ресторанах Москвы

Ее готовят на каждый день и по праздникам. По популярности салат "Сельдь под шубой" может соперничать с оливье, хотя поиск канонического рецепта — пустые... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:00

2023-04-08T08:00

2023-04-08T08:15

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ее готовят на каждый день и по праздникам. По популярности салат "Сельдь под шубой" может соперничать с оливье, хотя поиск канонического рецепта — пустые хлопоты. Каждая хозяйка творит по-своему. В День селедки шеф-повара известных ресторанов рассказали РИА Новости о других простых и вкусных блюдах из рыбы, которую называют народной.Сельдь под шубой с печным дымом от шеф-повара ресторана "Улей" Дениса КорольковаИнгредиенты:Картофель отварной — 60 гМайонез домашний — 50 гМорковь отварная — 30 гФиле сельди — 60 гСвекла отварная — 45 гЯйцо куриное отварное — 25 гКанапе:Хлеб гречневый — 10 гЧеснок — 2 гФиле сельди — 20 гИкра черная — 5 гЛук салатный красный — 1 гУкроп — 1 гМасло с зеленью — 1 гУкрашение:Икра черная — 10 гПетрушка, укроп — 2 гМасло с зеленью — 5 гСпособ приготовления:В стеклянную банку выложить порезанные отварные овощи, сельдь и яйцо. Важна последовательность: картофель, морковь, филе сельди, картофель, филе сельди, потом свекла. Каждый слой промазать майонезом.Сверху горкой — натертое яйцо, украсить икрой, укропом, петрушкой и зеленым маслом. Перед подачей необходимо наполнить банку дымом и закатать.Отдельно сделайте три канапе с сельдью на гречневой гренке, украсьте их икрой, луком и зеленью.Форшмак от бренд-шефа ресторана Dizengof/99 Виктора СинельниковаИнгредиенты:Филе сельди — 250 гЛук красный — 50 гЯблоко — 200 гМасло сливочное — 70 гЯйцо — 3 штукиМайонез — 70 гИнгредиенты для майонеза:Яйцо — 3 штукиМасло растительное — 200 гСоль — 5 гГорчица дижонская — 10 гМасло оливковое — 10 гЛимонный сок — 10 гСпособ приготовления:Яйца отварить и измельчить. Добавить остальные ингредиенты, нарезанные мелкими кубиками, а также сливочное масло комнатной температуры.Для майонеза венчиком смешать яйцо с горчицей, солью и лимонным соком, влить растительное масло. Должна образоваться густая эмульсия. Можно приправить оливковым маслом, солью, лимонным соком.Полученную смесь выложить на тарелку, полить оливковым маслом, посыпать зеленым луком и подать с ломтиками бородинского хлеба.Сельдь с теплым картофелем и хреном от шеф-повара ресторана северной кухни "Экспедиция" Юрия СысоеваИнгредиенты:Олюторская сельдь — 4 штукиКартофель — 500 гХрен — 10 гДля рассола:Вода — 2 литраСахар — 60 гСоль морская — 140 гЛавровый лист — 3 штукиПерец душистый горошек — 4 штукиГвоздика — 3 штукиКорица — по вкусуСпособ приготовления:Олюторскую сельдь промыть, просушить. Воду довести до кипения, добавить специи, остудить, залить рыбу и оставить в холодильнике на пять дней.Филе порезать на кусочки и подавать с порубленным хреном и теплым молодым картофелем.Форшмак из черноморской сельди от шеф-повара ресторана 1870 Abrau-Durso Wine & Food Павла ТарасоваИнгредиенты:Филе сельди — 200 гЛук фри — 30 гЯичный белок — 80 гСливочный сыр — 90 гЯблоко зеленое — 30 гСпособ приготовления:Филе сельди и яичный белок нарезать мелкими кубиками. Добавить лук фри и сливочный сыр. При подаче сверху положить мелко нарезанное яблоко.Роллы "Сельдь под шубой" от шеф-повара ресторана историко-культурного комплекса "Вятское" Ярославской области Маруси ЧервяковойИнгредиенты:Свекла — 100 гМорковь — 30 гМайонез — 40 гСельдь — 100 гКрасный лук — 30 гЯйцо — 1 штукаСпособ приготовления:Из запеченной свеклы нарезать восемь слайсов. Выложить на пленку в два ряда вплотную.Сверху — порезанная соломкой запеченная морковь и картошка, мелкая крошка красного лука, полоска майонеза, сельдь и яйцо.Пленкой закрутить ролл, сформировать его и уплотнить.Отправить в холодильник на шесть часов.Перед подачей снять пленку и порезать ролл на небольшие порции.

https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, еда - туризм, рецепты, ярославская область, берингово море, еда, гастрономия