https://ria.ru/20230408/proschanie-1863961189.html

В Москве завершилась церемония прощания с военкором Татарским

В Москве завершилась церемония прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве завершилась церемония прощания с военкором Татарским

Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе военкором Владленом Татарским завершилась в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:00

2023-04-08T14:00

2023-04-08T15:08

общество

россия

москва

санкт-петербург

леонид слуцкий (политик)

владлен татарский

дмитрий киселев

фонд борьбы с коррупцией

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862968402_0:122:3072:1849_1920x0_80_0_0_7668f8be576c19a71d3609c42aec19b9.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе военкором Владленом Татарским завершилась в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония прощания проходила в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате. Попрощаться с погибшим военкором пришли его близкие и соратники, в частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и рэпер Аким Апачев. Как сообщил корреспондент РИА Новости, венок на церемонию прощания прислал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В похоронном зале кладбища также есть венки от главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Журналисты медиагруппы "Россия сегодня" тоже прислали венок. Гроб с телом погибшего военкора был закрыт. Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России. В честь Татарского также произвели салют, а военные прошли маршем. Кроме того, на похоронной процессии присутствовал военный оркестр.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.

https://ria.ru/20230408/tiraspol-1863960540.html

https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), владлен татарский, дмитрий киселев, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге