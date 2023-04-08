https://ria.ru/20230408/proschanie-1863961189.html
В Москве завершилась церемония прощания с военкором Татарским
В Москве завершилась церемония прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве завершилась церемония прощания с военкором Татарским
Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе военкором Владленом Татарским завершилась в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:00
2023-04-08T14:00
2023-04-08T15:08
общество
россия
москва
санкт-петербург
леонид слуцкий (политик)
владлен татарский
дмитрий киселев
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе военкором Владленом Татарским завершилась в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония прощания проходила в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате. Попрощаться с погибшим военкором пришли его близкие и соратники, в частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и рэпер Аким Апачев. Как сообщил корреспондент РИА Новости, венок на церемонию прощания прислал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В похоронном зале кладбища также есть венки от главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Журналисты медиагруппы "Россия сегодня" тоже прислали венок. Гроб с телом погибшего военкора был закрыт. Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России. В честь Татарского также произвели салют, а военные прошли маршем. Кроме того, на похоронной процессии присутствовал военный оркестр.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
https://ria.ru/20230408/tiraspol-1863960540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), владлен татарский, дмитрий киселев, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Леонид Слуцкий (политик), Владлен Татарский, Дмитрий Киселев, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
В Москве завершилась церемония прощания с военкором Татарским
В Москве завершилась церемония прощания с погибшим при теракте военкором Татарским
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе военкором Владленом Татарским завершилась в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания проходила в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате. Попрощаться с погибшим военкором пришли его близкие и соратники, в частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
и рэпер Аким Апачев.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, венок на церемонию прощания прислал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
. В похоронном зале кладбища также есть венки от главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
. Журналисты медиагруппы "Россия сегодня" тоже прислали венок.
Гроб с телом погибшего военкора был закрыт.
Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского
Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России. В честь Татарского также произвели салют, а военные прошли маршем. Кроме того, на похоронной процессии присутствовал военный оркестр.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.
На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин
наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
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